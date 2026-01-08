الإنتاج الحربي يضم لاعب بروكسي.. وموقفه من القيد

الخميس، 08 يناير 2026 - 20:14

كتب : رضا السنباطي

شاكر أشرف - الإنتاج الحربي

أعلن نادي الإنتاج الحربي ضم شاكر أشرف ظهير أيمن بروكسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورد مصدر من الإنتاج الحربي، على حقيقة إيقاف قيد النادي.

أخبار متعلقة:
التجربة الثالثة .. حسام عبد العال مديرا فنيا لنادي الإنتاج الحربي خلفا لمعتمد جمال التغيير التاسع بدوري المحترفين.. إقالة محمد عطية من تدريب الإنتاج الحربي عطية مديرًا فنيا للإنتاج الحربي.. ونجم بتروجت السابق مدربا عاما

وترددت أنباء عن إيقاف القيد في نادي الإنتاج بسبب شكوى أحد اللاعبين ضده.

مصدر من النادي كشف لـ FilGoal.com: "نادي الإنتاج قام بقيد شاكر أشرف في اتحاد الكرة، مما ينفى ما تم تداوله عن إيقاف قيد النادي بسبب شكوى مقدمة من أحد اللاعبين".

وحقق الإنتاج الحربي فوزًا على راية بثلاثية أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الـ18 الافتتاحية للدور الثاني من دوري المحترفين.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 20 نقطة.

شاكر أشرف الإنتاج الحربي دوري المحترفين
نرشح لكم
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الوداد أتم اتفاقه مع صلاح مصدق.. وسيلحق بمعسكر قطر اليوم السعودية: الهلال أتم صفقة ضم لاعب الخليج هاني سعيد يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع ثلاثي الزمالك خبر في الجول - الجزائري بوشامة يصل القاهرة لإتمام انتقاله للبنك الأهلي أثليتك: سيمينيو يخضع للكشف الطبي مع مانشستر سيتي شكشك: أتمنى الانضمام لـ الأهلي مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا تقرير: نابولي يدرس رحيل دي بروين في يناير
أخر الأخبار
قبل كلاسيكو النصر.. الهلال يكتسح الحزم بثلاثية لينفرد بصدارة الدوري 44 ثاتيه | سعودي في الجول
الإنتاج الحربي يضم لاعب بروكسي.. وموقفه من القيد 28 دقيقة | ميركاتو
مران الزمالك - انتظام كايد وإيشو قبل لقاء زد 31 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - منتخب مصر بطاقمه الأساسي ضد كوت ديفوار 41 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل السوبر الإسباني - جارسيا يقود ريال مدريد.. وثنائي في هجوم أتلتيكو 45 دقيقة | الدوري الإسباني
تنس - الاتحاد الكيني يوضح كيفية مشاركة هاجر عبد القادر في بطولة نيروبي ساعة | رياضة نسائية
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: أجوستي وافق على تدريب منتخب مصر ساعة | كرة سلة
أمم إفريقيا - بحضور تريزيجيه.. موعد المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520873/الإنتاج-الحربي-يضم-لاعب-بروكسي-وموقفه-من-القيد