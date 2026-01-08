الإنتاج الحربي يضم لاعب بروكسي.. وموقفه من القيد

أعلن نادي الإنتاج الحربي ضم شاكر أشرف ظهير أيمن بروكسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورد مصدر من الإنتاج الحربي، على حقيقة إيقاف قيد النادي.

وترددت أنباء عن إيقاف القيد في نادي الإنتاج بسبب شكوى أحد اللاعبين ضده.

مصدر من النادي كشف لـ FilGoal.com: "نادي الإنتاج قام بقيد شاكر أشرف في اتحاد الكرة، مما ينفى ما تم تداوله عن إيقاف قيد النادي بسبب شكوى مقدمة من أحد اللاعبين".

وحقق الإنتاج الحربي فوزًا على راية بثلاثية أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الـ18 الافتتاحية للدور الثاني من دوري المحترفين.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 20 نقطة.