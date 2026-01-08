مران الزمالك - انتظام كايد وإيشو قبل لقاء زد

الخميس، 08 يناير 2026 - 20:11

كتب : FilGoal

معتمد جمال - المدير الفني المؤقت لـ الزمالك

انتظم الفلسطيني آدم كايد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ثنائي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على استاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر.

ويستعد الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتماثل اللاعبان للشفاء من الإصابة، وكان آدم كايد يعاني من إصابة بإجهاد عضلي، في حين تعرض أحمد عبد الرحيم "إيشو" لإصابة في العضلة الضامة.

وعقد معتمد جمال المدير الفني لـ لزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، كما طالب اللاعبين بضرورة التركيز في التدريبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وشدد على أهمية المرحلة المقبلة وطالب الجميع بالتكاتف من أجل إعادة الفريق للمسار الصحيح، كما منح اللاعبين بعض التعليمات تتعلق بأدوارهم في الملعب.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية في بداية مران اليوم الخميس تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

ثم قسّم الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لمجموعات، لخوض بعض الجوانب الخططية، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويحتل الزمالك المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، وتتبقى له مباراتين ضد زد والمصري.

