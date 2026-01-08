أمم إفريقيا - منتخب مصر بطاقمه الأساسي ضد كوت ديفوار

الخميس، 08 يناير 2026 - 20:00

كتب : FilGoal

يظهر منتخب مصر بطاقمه الأساسي ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا.

ويلتقي منتخبا مصر وكوت ديفوار في آخر مباريات ربع النهائي يوم السبت المقبل.

وكشف اتحاد الكرة ارتداء منتخب طاقمه الأساسي القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود أمام كوت ديفوار.

فيما يرتدي يرتدي منتخب كوت ديفوار الطاقم الأبيض الكامل.

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.

