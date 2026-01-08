أمم إفريقيا - منتخب مصر بطاقمه الأساسي ضد كوت ديفوار

منتخب مصر بالقميص الأحمر و كوت ديفوار بالأبيض في ربع نهائي أمم أفريقيا 🇪🇬

يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن القميص الأحمر و الشورت و الجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب كوت ديفوار الطاقم الأبيض الكامل ، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء السبت - بتوقيت القاهرة-… pic.twitter.com/BeKi0VakrM