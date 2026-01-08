أمم إفريقيا - منتخب مصر بطاقمه الأساسي ضد كوت ديفوار
الخميس، 08 يناير 2026 - 20:00
كتب : FilGoal
يظهر منتخب مصر بطاقمه الأساسي ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا.
ويلتقي منتخبا مصر وكوت ديفوار في آخر مباريات ربع النهائي يوم السبت المقبل.
وكشف اتحاد الكرة ارتداء منتخب طاقمه الأساسي القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود أمام كوت ديفوار.
فيما يرتدي يرتدي منتخب كوت ديفوار الطاقم الأبيض الكامل.
منتخب مصر بالقميص الأحمر و كوت ديفوار بالأبيض في ربع نهائي أمم أفريقيا 🇪🇬
يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن القميص الأحمر و الشورت و الجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب كوت ديفوار الطاقم الأبيض الكامل ، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء السبت - بتوقيت القاهرة-… pic.twitter.com/BeKi0VakrM— EFA.eg (@EFA) January 8, 2026
موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار
تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.
ويعلق على المباراة علي محمد علي.