تشكيل السوبر الإسباني - جارسيا يقود ريال مدريد.. وثنائي في هجوم أتلتيكو

الخميس، 08 يناير 2026 - 19:56

كتب : FilGoal

هدف جونزالو جارسيا لاعب ريال مدريد ضد بيتيس

يقود جونزالو جارسيا هجوم ريال مدريد في غياب كيليان مبابي، فيما يبدأ أتلتيكو مدريد بثنائية مكونة من خوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويلتقي الفريقان على ملعب الإنماء في جدة في ثاني مباريات المربع الذهبي.

ويغيب كيليان مبابي عن قائمة ريال مدريد بسبب الإصابة، وفي الروخيبلانكوس يتواجد أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيدي فالفيردي – راؤول أسينيسو – أنطونيو روديجر – ألفارو كاريراس

الوسط: أوريليان تشواميني – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام

الهجوم: رودريجو – جونزالو جارسيا – فينيسيوس جونيور

Image

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماتيو روجيري – دافيد هانكو – مارك بيوبل – ماركوس يورينتي

الوسط: أليكس بايينا – كوكي – كونور جالاجر – جيوفاني سيميوني

الهجوم: خوليان ألفاريز – ألكسندر سورلوث

Image

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في النهائي يوم الأحد المقبل على ملعب الإنماء مع برشلونة.

وتأهل برشلونة للنهائي بعد الفوز على أتلتك بلباو بنتيجة 5-0.

ريال مدريد أتلتيكو مدريد السوبر الإسباني تشكيل السوبر الإسباني
