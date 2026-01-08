مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: أجوستي وافق على تدريب منتخب مصر

الخميس، 08 يناير 2026 - 19:28

كتب : هاني العوضي

يقترب أجوستي بوش المدير الفني السابق لـ الزمالك والأهلي من تدريب منتخب مصر لكرة السلة.

ويتولى بوش تدريب ديوا يونايتد الإندونيسي عقب رحيله من مصر بعد تجربتين استمرتا 5 سنوات مع الزمالك ثم الأهلي.

وقال مصدر من اتحاد السلة المصري لـ FilGoal.com: "وصلنا لمفاوضات متقدمة مع أجوستي بوش لتولي تدريب منتخب مصر".

وأضاف "كانت هناك مفاضلة بين بوش ومدرب آخر لتولي تدريب المنتخب خاصة أن كلاهما يتولى تدريب فريق وسيعمل مع منتخب مصر خلال فترات التوقف".

وأردف "أجوستي حظوظه أوفر لتدريب منتخب مصر نظرا لدرايته باللاعبين وكرة السلة المصرية خلال تدريبه للزمالك والأهلي من قبل".

وأتم "أجوستي وافق بالفعل على تدريب منتخب مصر، واتحاد السلة سيحسم قراره النهائي خلال الساعات المقبلة".

وتوج بوش في مصر مع الأهلي والزمالك بلقب بطولة إفريقيا مرتين والدوري المصري 4 مرات وكأس مصر مرتين والبطولة العربية مرة وحيدة في الفترة من 2020 وحتى 2025.

ويستعد منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم حيث يتواجد في مجموعة تضم مالي وأنجولا وأوغندا.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات المونديالية في فبراير المقبل.

ويتأهل أول 3 منتخبات من المجموعة إلى المرحلة الثانية المؤهلة للبطولة المقرر إقامتها في قطر في 2027.

