أمم إفريقيا - بحضور تريزيجيه.. موعد المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

يقام المؤتمر الصحفي للمنتخب المصري قبل مواجهة كوت ديفوار يوم الجمعة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة كوت ديفوار التاسعة مساء السبت، في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، على ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية.

وعلم FilGoal.com أن المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر سيقام الساعة 12:30 ظهر غد الجمعة.

ويحضر المؤتمر الصحفي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب المصري.

وتعرض تريزيجيه لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل خلال مواجهة بنين.

وتجاوز منتخب مصر منافسه بنين بثلاثية مقابل هدف وحيد في دور الـ16، بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

فيما تجاوز منتخب كوت ديفوار منافسه بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة.

وحضر تريزيجيه كافة المؤتمرات الصحفية للمنتخب المصري منذ بداية البطولة.

وكشف حمادة الشربيني رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب يوم الأربعاء عن تحسن حالة تريزيجيه "تحسنت حالته تدريجيا وركض حول الملعب في مران الأربعاء وسيتحدد موقفه النهائي الخميس، وإذا تأهلنا لنصف النهائي سيكون متواجدا معنا".

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.