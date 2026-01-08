كأس عاصمة مصر - إيقاف 5 لاعبين والكوكي ضمن عقوبات الجولة الخامسة

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ كأس عاصمة مصر.

وحجز بتروجت بطاقة تأهله إلى ربع نهائي البطولة بالفعل قبل جولتين على النهاية.

وجاءت عقوبات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر

مباراة طلائع الجيش وفاركو:

إيقاف إسماعيل أجورو لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة مودرن سبورت وبيراميدز:

إيقاف أحمد يوسف، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة.

منع محمد نصار عامل مهمات فريق مودرن سبورت، من مرافقة الفريق لمدة مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للاعتراض.

مباراة المصري وسموحة:

إيقاف نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق المصري، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 7500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة للمرة الثانية.

إيقاف عمرو السيسي، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الاتحاد وزد:

إيقاف فادي فريد لاعب فريق الاتحاد، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود علاء لاعب فريق الاتحاد، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.