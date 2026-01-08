دوري المحترفين - القناة ينفرد بالصدارة.. وأبو قير للأسمدة يواصل نزيف النقاط

واصل فريق أبو قير للأسمدة نزيف النقاط بالتعادل أمام المنصورة بهدف لكل فريق في انطلاقة الدوري الثاني بالجولة الـ18 من دوري المحترفين.

تقدم للمنصورة عمار القزاز، فيما أحزر أحمد فايز هدف التعادل لأبو قير للأسمدة.

وفقد أبو قير للأسمدة الصدارة مع نهاية الجولة الأولى ليتراجع للمركز الرابع برصيد 32 نقطة مبتعدا عن القناة الذي خطف الصدارة بفارق 7 نقاط.

أما المنصورة فرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع.

القناة المتصدر نجح في الفوز على حساب وي بهدف نظيف.

سجل هدف القناة الوحيد أحمد رفعت "ريفو"، ليرتفع رصيد القناة لـ39 نقطة، فيما توقف رصيد وي عند 26 نقطة في المركز الخامس.

وتعادل بترول أسيوط وطنطا سلبيا ضمن الجولة ذاتها.

ارتفع رصيد البترول إلى 34 نقطة ليفقد المركز الثاني، وطنطا إلى 15 نقطة .

وحقق الإنتاج الحربي فوزًا كبيرًا خارج أرضه أمام راية بنتيجة 3-1 ليرتفع رصيده إلى 20 نقطة.

فيما سقط الترسانة على ملعبه أمام السكة الحديد 2-1.

سجل هدفي السكة الوافد الجديد محمد عصام كمال، ليرتفع رصيده إلى 19 نقطة.

وفاز مسار على حساب لافيينا بنتيجة 2-1.

ارتفع رصيد مسار إلى 35 نقطة في المركز الثاني ليخطف المركز الثاني، فيما توقف رصيد لافيينا عند 25 نقطة.

وتستكمل غدا الجمعة، مواجهات الجولة بلقاءات ديروط أمام الداخلية، وبروكسي أمام مالية كفر الزيات، وبلدية المحلة أمام أسوان.