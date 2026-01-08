ثالث المتأهلين لربع النهائي.. حرس الحدود يقصي سموحة من كأس مصر

تأهل حرس الحدود إلى ربع نهائي كأس مصر بعد فوزه على حساب سموحة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب حرس الحدود في المكس.

تقدم لحرس الحدود محمد حمدي زكي في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

وأدرك بابي بادجي التعادل لسموحة قبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق.

وامتدت المباراة لركلات الترجيح التي نجح فيها حرس الحدود في الفوز بنتيجة 5-4.

وينتظر حرس الحدود في دور الثمانية، الفائز من المصري وزد.

وتخطى حرس الحدود منافسه الإسماعيلي في دور الـ32 بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وتوج حرس الحدود ببطولة كأس مصر مرتين عامي 2009، و2010.

ولم ينجح سموحة في التتويج بكأس مصر سابقا، بعدما خسر نهائيين.

ويعد حرس الحدود ثالث المتأهلين إلى ربع النهائي بعد طلائع الجيش الذي أقصى كهرباء الإسماعيلية، وإنبي الذي أطاح بالبنك الأهلي.