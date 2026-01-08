طبيب الأهلي: إصابة كوكا بآلام في الحوض.. وبرنامج تأهيلي للاعب

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي، عن تفاصيل إصابة أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق.

وأوضح جاب الله في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "كوكا اشتكى من آلام في الحوض ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وواصل الأهلي تدريباته اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة فاركو.

وشهد المران البدء بالجزء البدني، قبل خوض الفريق تقسيمة كرة.

وحرص الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية خلال المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الأولى من كأس العاصمة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فاركو المركز الثالث برصيد 9 نقاط

وشارك كوكا هذا الموسم في 19 مباراة بكافة البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدا.