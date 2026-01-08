خبر في الجول - محمد حمدي يستخرج تأشيرة ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

الخميس، 08 يناير 2026 - 17:42

كتب : FilGoal

إصابة محمد حمدي لاعب منتخب مصر ضد بنين

أتم الجهاز الإداري لمنتخب مصر، إجراءات استخراج تأشيرة محمد حمدي ظهير أيسر المنتخب للسفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وعلم FilGoal.com أن حمدي نجح في استخراج التأشيرة ليسافر مباشرة من المغرب إلى ألمانيا.

أخبار متعلقة:
رسالة من محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي حسام حسن: إصابة محمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي للركبة أمم إفريقيا – طبيب منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي

وكشف حمادة الشربيني رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب وعضو مجلس الإدارة، في وقت سابق يوم الأربعاء، عن محاولات استخراج تأشيرة السفر لمحمد حمدي إلى ألمانيا من المغرب.

وأوضح "إذا لم نستطع استخراجها سيعود إلى القاهرة ومنها إلى ألمانيا".

وتعرض حمدي لقطع في الرباط الصليبي أمام بنين، ليخرج باكيا.

وخرج محمد حمدي في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول بعد كرة مشتركة مع لاعب بنين.

وتجاوز المنتخب المصري نظيره بنين بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية التاسعة مساء السبت المقبل.

محمد حمدي منتخب مصر
نرشح لكم
أمم إفريقيا - منتخب مصر بطاقمه الأساسي ضد كوت ديفوار أمم إفريقيا - بحضور تريزيجيه.. موعد المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السنغال: لسنا في حرب مع مالي.. ووالدتي من هناك أمم إفريقيا - آيت نوري: لم يتبق الآن سوى المنتخبات القوية أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: سنخوض معركة شرسة أمام السنغال ولكن دون خوف أمم إفريقيا - مؤتمر إجمان: تعافيت من الإصابة.. ومواجهة الكاميرون صعبة على الطرفين أمم إفريقيا - مهاجم الكاميرون: لا نخشى جماهير المغرب.. عددهم ليس أكبر من مشجعي دورتموند أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: تفوق الكاميرون تاريخيا من الماضي.. ونقبل الانتقاد والضغط
أخر الأخبار
الإنتاج الحربي يضم لاعب بروكسي.. وموقفه من القيد 19 دقيقة | ميركاتو
مران الزمالك - انتظام كايد وإيشو قبل لقاء زد 21 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - منتخب مصر بطاقمه الأساسي ضد كوت ديفوار 32 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل السوبر الإسباني - جارسيا يقود ريال مدريد.. وثنائي في هجوم أتلتيكو 36 دقيقة | الدوري الإسباني
تنس - الاتحاد الكيني يوضح كيفية مشاركة هاجر عبد القادر في بطولة نيروبي 55 دقيقة | رياضة نسائية
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: أجوستي وافق على تدريب منتخب مصر ساعة | كرة سلة
أمم إفريقيا - بحضور تريزيجيه.. موعد المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار 2 ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - إيقاف 5 لاعبين والكوكي ضمن عقوبات الجولة الخامسة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520861/خبر-في-الجول-محمد-حمدي-يستخرج-تأشيرة-ألمانيا-لإجراء-جراحة-الرباط-الصليبي