خبر في الجول - محمد حمدي يستخرج تأشيرة ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

أتم الجهاز الإداري لمنتخب مصر، إجراءات استخراج تأشيرة محمد حمدي ظهير أيسر المنتخب للسفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وعلم FilGoal.com أن حمدي نجح في استخراج التأشيرة ليسافر مباشرة من المغرب إلى ألمانيا.

وكشف حمادة الشربيني رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب وعضو مجلس الإدارة، في وقت سابق يوم الأربعاء، عن محاولات استخراج تأشيرة السفر لمحمد حمدي إلى ألمانيا من المغرب.

وأوضح "إذا لم نستطع استخراجها سيعود إلى القاهرة ومنها إلى ألمانيا".

وتعرض حمدي لقطع في الرباط الصليبي أمام بنين، ليخرج باكيا.

وخرج محمد حمدي في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول بعد كرة مشتركة مع لاعب بنين.

وتجاوز المنتخب المصري نظيره بنين بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية التاسعة مساء السبت المقبل.