النني يشارك في فوز الجزيرة على عجمان بالدوري الإماراتي

الخميس، 08 يناير 2026 - 16:59

كتب : FilGoal

محمد النني - الجزيرة - دبا الحصن

شارك محمد النني لاعب وسط الجزيرة في فوز فريقه على عجمان بنتيجة 3-0 بالدوري الإماراتي يوم الخميس.

والتقى الفريقان ضمن منافسات الجولة الـ12 من المسابقة.

ولعب النني المباراة كاملة.

وافتتح محمد ربيع التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 22.

وأضاف نبيل فقير الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 و36.

Image

بهذا الفوز، رفع الجزيرة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس.

فيما تجمد رصيد عجمان عند 13 نقطة في المركز التاسع.

محمد النني الجزيرة عجمان
