أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السنغال: لسنا في حرب مع مالي.. ووالدتي من هناك

الخميس، 08 يناير 2026 - 16:09

كتب : FilGoal

بابي ثياو - مدرب السنغال

يرفض بابي ثياو مدرب السنغال وصف مباراة فريقه المرتقبة أمام مالي بالحرب.

ويلعب منتخب السنغال ضد مالي غدا ضمن ربع نهائي كاس أمم إفريقيا.

وقال بابي ثياو مدرب السنغال في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لي، إنها مجرد مباراة كرة قدم. لا يمكننا الحديث عن الحرب بين مالي والسنغال. سنبقى ضمن نطاق الرياضة. والدي سنغالي ووالدتي من مالي".

وأضاف "الديربي يفترض أن يحسم بالفوز. الأمر متروك لنا لبذل كل الجهد اللازم لضمان التأهل والوصول إلى نصف النهائي".

وأتم "مواصلة اللعب هنا في طنجة هو مكافأة لنا على احتلال المركز الأول في مجموعة صعبة للغاية. نأمل أن نواصل اللعب هنا لأننا نرى دعم الجمهور وهذا يحفزنا كثيرا".

وجاءت مباريات ربع النهائي بالكامل كالآتي:

الجمعة 9 يناير

مالي × السنغال - 6 مساء - استاد طنجة

الكاميرون × المغرب - 9 مساء - استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط

السبت 10 يناير

الجزائر × نيجيريا - 6 مساء - استاد مراكش

مصر × كوت ديفوار - 9 مساء - استاد أدرار بمدينة أجادير

