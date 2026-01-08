أمم إفريقيا - آيت نوري: لم يتبق الآن سوى المنتخبات القوية

الخميس، 08 يناير 2026 - 16:07

كتب : FilGoal

ريان آيت نوري لاعب منتخب الجزائر

يرى الجزائري ريان آيت نوري أنه لا توجد مباريات سهلة في هذه المرحلة من كأس الأمم الإفريقية.

وذلك مع استعداد الجزائر لمواجهة نيجيريا يوم السبت من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وقال آيت نوري في تصريحات للصحفيين: "ستكون مباراة قوية جداً. نعرف أن نيجيريا فريق قوي، وبشكل عام لم يتبق الآن سوى المنتخبات القوية".

وأكمل مدافع مانشستر سيتي "من المؤكد أنها ستكون مباراة كبيرة. سنحاول الاستعداد لها بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف "بصراحة أشعر بالرضا عن طريقة تأهلنا لربع النهائي، الأهم كان التأهل أمام منتخب كونغولي قوي جداً".

وتابع "كنا نعلم أنهم يملكون لاعبين مميزين، وكانت مباراة رائعة".

وأتم "الجميع كان حاضراً ذهنياً أمام الكونغو الديمقراطية، وفي النهاية التأهل هو الأهم".

الفائز من هذا اللقاء سيلعب نصف النهائي ضد الفائز من لقاء المغرب والكاميرون يوم الأربعاء.

