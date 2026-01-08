أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: سنخوض معركة شرسة أمام السنغال ولكن دون خوف

الخميس، 08 يناير 2026 - 15:34

كتب : FilGoal

توم سينتفيت

يثق توم سانتفيت مدرب منتخب مالي في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام السنغال.

ويلعب منتخب السنغال ضد مالي غدا ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال توم سانتفيت في مؤتمر صحفي: "غدا، سنواجه أقوى فريق في ربع النهائي. في العام الماضي، لم يخسر منتخب السنغال إلا أمام البرازيل وفاز على إنجلترا. إنهم فريق ثابت المستوى ويملكون موهبة تهديفية رائعة. ستكون مباراة الغد صعبة. السنغال هي المرشحة للفوز، لكن لدينا فرصة".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر إجمان: تعافيت من الإصابة.. ومواجهة الكاميرون صعبة على الطرفين أمم إفريقيا - مهاجم الكاميرون: لا نخشى جماهير المغرب.. عددهم ليس أكبر من مشجعي دورتموند أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الكاميرون: ندرك صعوبة مواجهة المغرب ولكن أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: تفوق الكاميرون تاريخيا من الماضي.. ونقبل الانتقاد والضغط

وأضاف "الوصول إلى ربع النهائي لحظة مميزة دائما. لقد تم التحضير للمباراة بشكل جيد، وسارت عملية التعافي على ما يرام، والفريق بأكمله جاهز. نحن مستعدون لمعركة شرسة، دون أي خوف".

وأتم تصريحاته "السنغال منتخب قوي جدا، وأحد أفضل المنتخبات في القارة، ويملك جودة كبيرة لكنني أعتقد أننا يمكننا صنع المفاجأة أمامهم غدا".

وجاءت مباريات ربع النهائي بالكامل كالآتي:

الجمعة 9 يناير

مالي × السنغال - 6 مساء - استاد طنجة

الكاميرون × المغرب - 9 مساء - استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط

السبت 10 يناير

الجزائر × نيجيريا - 6 مساء - استاد مراكش

مصر × كوت ديفوار - 9 مساء - استاد أدرار بمدينة أجادير

كأس إفريقيا منتخب مالي منتخب السنغال
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السنغال: لسنا في حرب مع مالي.. ووالدتي من هناك أمم إفريقيا - آيت نوري: لم يتبق الآن سوى المنتخبات القوية أمم إفريقيا - مؤتمر إجمان: تعافيت من الإصابة.. ومواجهة الكاميرون صعبة على الطرفين أمم إفريقيا - مهاجم الكاميرون: لا نخشى جماهير المغرب.. عددهم ليس أكبر من مشجعي دورتموند أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: تفوق الكاميرون تاريخيا من الماضي.. ونقبل الانتقاد والضغط أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الكاميرون: ندرك صعوبة مواجهة المغرب ولكن أمم إفريقيا - الحكومة النيجيرية تحل أزمة تمرد اللاعبين قبل مواجهة الجزائر فاروق جعفر: ابن باتريس لومومبا لعب في الزمالك 7 سنوات
أخر الأخبار
إصابة سامسون أكنيولا بكسر في الساق.. ويخضع لعملية جراحية 21 دقيقة | الوطن العربي
النني يشارك في فوز الجزيرة على عجمان بالدوري الإماراتي 42 دقيقة | المحترفون
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الوداد أتم اتفاقه مع صلاح مصدق.. وسيلحق بمعسكر قطر ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السنغال: لسنا في حرب مع مالي.. ووالدتي من هناك ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - آيت نوري: لم يتبق الآن سوى المنتخبات القوية ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: سنخوض معركة شرسة أمام السنغال ولكن دون خوف 2 ساعة | أمم إفريقيا
البنك الأهلي يقبل استقالة عبد الواحد السيد 2 ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بطولة ريتش فينوس المفتوحة 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520855/أمم-إفريقيا-مؤتمر-مدرب-مالي-سنخوض-معركة-شرسة-أمام-السنغال-ولكن-دون-خوف