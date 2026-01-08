أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: سنخوض معركة شرسة أمام السنغال ولكن دون خوف

يثق توم سانتفيت مدرب منتخب مالي في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام السنغال.

ويلعب منتخب السنغال ضد مالي غدا ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال توم سانتفيت في مؤتمر صحفي: "غدا، سنواجه أقوى فريق في ربع النهائي. في العام الماضي، لم يخسر منتخب السنغال إلا أمام البرازيل وفاز على إنجلترا. إنهم فريق ثابت المستوى ويملكون موهبة تهديفية رائعة. ستكون مباراة الغد صعبة. السنغال هي المرشحة للفوز، لكن لدينا فرصة".

وأضاف "الوصول إلى ربع النهائي لحظة مميزة دائما. لقد تم التحضير للمباراة بشكل جيد، وسارت عملية التعافي على ما يرام، والفريق بأكمله جاهز. نحن مستعدون لمعركة شرسة، دون أي خوف".

وأتم تصريحاته "السنغال منتخب قوي جدا، وأحد أفضل المنتخبات في القارة، ويملك جودة كبيرة لكنني أعتقد أننا يمكننا صنع المفاجأة أمامهم غدا".

وجاءت مباريات ربع النهائي بالكامل كالآتي:

الجمعة 9 يناير

مالي × السنغال - 6 مساء - استاد طنجة

الكاميرون × المغرب - 9 مساء - استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط

السبت 10 يناير

الجزائر × نيجيريا - 6 مساء - استاد مراكش

مصر × كوت ديفوار - 9 مساء - استاد أدرار بمدينة أجادير