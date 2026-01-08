البنك الأهلي يقبل استقالة عبد الواحد السيد

وافق مجلس إدارة نادي البنك الأهلي على استقالة عبد الواحد السيد من منصب مدير الكرة.

وعمل عبد الواحد السيد مديرا للكرة بنادي البنك الأهلي رفقة الجهاز المعاون للمدرب أيمن الرمادي.

وأعلن البنك الأهلي عبر موقعه الرسمي قبول استقالة عبد الواحد السيد من منصبه.

وتقدم عبد الواحد السيد بساتقالته من البنك الأهلي نظرا لمروره بظروف خاصة.

وسبق لعبد الواحد السيد العمل كمدير للكرة في فريق نادي الزمالك.

ورحل عبد الواحد السيد عن منصب مدير الكرة مطلع مايو الماضي قبل أن يخوض تجربة البنك الأهلي.