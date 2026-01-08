اسكواش - تأهل رباعي مصري إلى نصف نهائي بطولة ريتش فينوس المفتوحة

الخميس، 08 يناير 2026 - 15:15

كتب : FilGoal

علي أبو العينين - اسكواش

حسم 4 مصريين تأهلهم إلى نصف نهائي بطولة ريتش فينوس كراتشي المفتوحة المقامة في باكستان.

وتأهل علي أبو العينين لاعب وادي دجلة والمصنف 14 عالميا وكريم عبد الجواد المصنف الأول بالبطولة ضمن منافسات الرجال.

بينما تأهلت كل من أمينة عرفي وندى عباس لنصف نهائي السيدات.

وتغلب علي أبو العينين على الإنجليزي مروان الشوربجي بثلاثة أشواط دون مقابل، أما كريم عبد الجواد فتغلب على الماليزي إيان يو بنفس النتيجة.

أما في منافسات السيدات تغلبت أمينة عرفي على الماليزية أيرا أزمان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتغلبت ندى عباس على فريدة محمد بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتستأنف مباريات ربع النهائي غدا الجمعة بالمواجهات المصرية الآتية:

فيروز أبو الخير × الماليزية عايفا أزمان

محمد زكريا × أليكس لو لاعب هونج كونج

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 243 ألف دولار أمريكي، بواقع 121,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

وتعتبر البطولة ضمن الفئة الذهبية من البطولات الدولية للموسم.

اسكواش علي أبو العينين ريتش فينوس
