اليوم السعودية: الهلال أتم صفقة ضم لاعب الخليج

الخميس، 08 يناير 2026 - 14:55

كتب : FilGoal

دخلة جمهور الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن نادي الهلال أتم صفقة التعاقد مع لاعب نادي الخليج مراد هوساوي.

وذلك من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح التقرير أن الصفقة تمت بالمقابل المادي الذي كان يريده مسؤولي نادي الخليج.

فيما سيحصل نادي أحد على نسبة 40% من قيمة الصفقة، وفقا للعقد المبرم بين أحد والخليج حين انتقل اللاعب من الأول إلى الثاني الصيف الماضي.

البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف الخليج في صيف 2024 على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل بشكل نهائي في صيف 2025.

وشارك هوساوي في 11 مباراة مع الخليج هذا الموسم.

وسجل خلالها هدفين وصنع مثلهما خلال 852 دقيقة لعب.

الهلال مراد هوساوي الخليج أحد
