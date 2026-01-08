اليوم السعودية: الهلال أتم صفقة ضم لاعب الخليج

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن نادي الهلال أتم صفقة التعاقد مع لاعب نادي الخليج مراد هوساوي.

وذلك من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح التقرير أن الصفقة تمت بالمقابل المادي الذي كان يريده مسؤولي نادي الخليج.

فيما سيحصل نادي أحد على نسبة 40% من قيمة الصفقة، وفقا للعقد المبرم بين أحد والخليج حين انتقل اللاعب من الأول إلى الثاني الصيف الماضي.

البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف الخليج في صيف 2024 على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل بشكل نهائي في صيف 2025.

وشارك هوساوي في 11 مباراة مع الخليج هذا الموسم.

وسجل خلالها هدفين وصنع مثلهما خلال 852 دقيقة لعب.