أمم إفريقيا - مؤتمر إجمان: تعافيت من الإصابة.. ومواجهة الكاميرون صعبة على الطرفين

حمزة إجماني النادي : جلاسكو رينجرز المغرب

كشف حمزة إجمان مهاجم منتخب المغرب عن تعافيه من الإصابة وجاهزيته لخوض مباريات البطولة.

ويلعب منتخب المغرب أمام الكاميرون غدا الجمعة ضمن منافسات ربع نهائي أمم إفريقيا.

وقال حمزة إجمان في المؤتمر الصحفي: "المواجهة ستكون صعبة على الطرفين، ونتمنى التوفيق من الله وتحقيق الفوز والتأهل".

وكشف إجمان "الحمد لله تعافيت من الإصابة وأصبحت جاهزا تماما، وتركيزنا على المباراة المقبلة".

وشدد "نعمل كفريق ولا نهتم بمن يلعب أو يجلس على مقاعد البدلاء وليست لدي مشكلة في ذلك، كل هدفنا تحقيق الفوز".

وكان منتخب المغرب قد تخطى تنزانيا بهدف دون مقابل ضمن منافسات ثمن النهائي.

الفائز من لقاء المغرب والكاميرون سيلعب نصف النهائي ضد الفائز من لقاء الجزائر ونيجيريا الأربعاء المقبل.

وانضم إجمان للقائمة الاحتياطية لمنتخب المغرب قبل انطلاق البطولة بسبب تعرضه للإصابة.