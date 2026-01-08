أمم إفريقيا - مهاجم الكاميرون: لا نخشى جماهير المغرب.. عددهم ليس أكبر من مشجعي دورتموند

الخميس، 08 يناير 2026 - 14:09

كتب : FilGoal

ملعب الأمير مولاي عبد الله

لا يخشى کریستیان كوفان مهاجم الكاميرون الضغط الجماهيري لجماهير المغرب في مواجهة الفريقين بربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويصطدم منتخب الكاميرون بنظيره المغربي مستضيف البطولة يوم الجمعة.

وقال كوفان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "أنا ألعب في الدوري الألماني مع باير ليفركوزن وأعتقد أن عدد مشجعي بوروسيا دورتموند أكبر من عدد مشجعي المغرب".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: تفوق الكاميرون تاريخيا من الماضي.. ونقبل الانتقاد والضغط أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الكاميرون: ندرك صعوبة مواجهة المغرب ولكن أمم إفريقيا - الحكومة النيجيرية تحل أزمة تمرد اللاعبين قبل مواجهة الجزائر أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية

وأردف "لذلك لا نخشى ضغط الجماهير المغربية في مباراة ربع النهائي".

وأضاف "نحن هادئون، نعمل بجد، وسنطبق ما تدربنا عليه طوال الأسبوع، وسنرى ما سيحدث".

وتأهل المنتخب الكاميروني لربع النهائي بعد الفوز على جنوب إفريقيا.

بينما صعد المغرب لدور الـ8 عقب الفوز على تنزانيا.

الفائز من لقاء المغرب والكاميرون سيلعب نصف النهائي ضد الفائز من لقاء الجزائر ونيجيريا الأربعاء المقبل.

الكاميرون المغرب كريستيان كوفان كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السنغال: لسنا في حرب مع مالي.. ووالدتي من هناك أمم إفريقيا - آيت نوري: لم يتبق الآن سوى المنتخبات القوية أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: سنخوض معركة شرسة أمام السنغال ولكن دون خوف أمم إفريقيا - مؤتمر إجمان: تعافيت من الإصابة.. ومواجهة الكاميرون صعبة على الطرفين أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: تفوق الكاميرون تاريخيا من الماضي.. ونقبل الانتقاد والضغط أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الكاميرون: ندرك صعوبة مواجهة المغرب ولكن أمم إفريقيا - الحكومة النيجيرية تحل أزمة تمرد اللاعبين قبل مواجهة الجزائر فاروق جعفر: ابن باتريس لومومبا لعب في الزمالك 7 سنوات
أخر الأخبار
خبر في الجول - محمد حمدي يستخرج تأشيرة ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي 14 ثاتيه | أمم إفريقيا
إصابة سامسون أكنيولا بكسر في الساق.. ويخضع لعملية جراحية 22 دقيقة | الوطن العربي
النني يشارك في فوز الجزيرة على عجمان بالدوري الإماراتي 42 دقيقة | المحترفون
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الوداد أتم اتفاقه مع صلاح مصدق.. وسيلحق بمعسكر قطر ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السنغال: لسنا في حرب مع مالي.. ووالدتي من هناك ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - آيت نوري: لم يتبق الآن سوى المنتخبات القوية ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: سنخوض معركة شرسة أمام السنغال ولكن دون خوف 2 ساعة | أمم إفريقيا
البنك الأهلي يقبل استقالة عبد الواحد السيد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520849/أمم-إفريقيا-مهاجم-الكاميرون-لا-نخشى-جماهير-المغرب-عددهم-ليس-أكبر-من-مشجعي-دورتموند