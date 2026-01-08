أمم إفريقيا - مهاجم الكاميرون: لا نخشى جماهير المغرب.. عددهم ليس أكبر من مشجعي دورتموند

لا يخشى کریستیان كوفان مهاجم الكاميرون الضغط الجماهيري لجماهير المغرب في مواجهة الفريقين بربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويصطدم منتخب الكاميرون بنظيره المغربي مستضيف البطولة يوم الجمعة.

وقال كوفان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "أنا ألعب في الدوري الألماني مع باير ليفركوزن وأعتقد أن عدد مشجعي بوروسيا دورتموند أكبر من عدد مشجعي المغرب".

وأردف "لذلك لا نخشى ضغط الجماهير المغربية في مباراة ربع النهائي".

وأضاف "نحن هادئون، نعمل بجد، وسنطبق ما تدربنا عليه طوال الأسبوع، وسنرى ما سيحدث".

وتأهل المنتخب الكاميروني لربع النهائي بعد الفوز على جنوب إفريقيا.

بينما صعد المغرب لدور الـ8 عقب الفوز على تنزانيا.

الفائز من لقاء المغرب والكاميرون سيلعب نصف النهائي ضد الفائز من لقاء الجزائر ونيجيريا الأربعاء المقبل.