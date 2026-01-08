أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: تفوق الكاميرون تاريخيا من الماضي.. ونقبل الانتقاد والضغط

أعرب وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن استعداد الفريق لمواجهة الكاميرون.

ويلعب منتخب المغرب أمام الكاميرون غدا الجمعة ضمن منافسات ربع نهائي أمم إفريقيا.

وقال وليد الركراكي عبر المؤتمر الصحفي: "نأمل أن نقدم أداء يليق بالكرة المغربية وحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي لأن هذا هدفنا".

وتابع "حمزة إجمان أصبح جاهزا عقب تعافيه من الإصابة، وكان قريبا من المشاركة في مواجهة تنزانيا، لكن أمرابط لا يزال يعاني من إصابة ونأمل استعادته قريبا".

وشدد "هناك أكثر من خطة يمكن اللعب بها، لكن دائما لدينا نفس الطريقة في التفكير، والأهم أن نتحلى بالثقة والعامل الذهني سيكون له أهمية كبيرة".

أما عن مواجهة تنزانيا السابقة فأجاب "كانت لدينا أخطاء فنية في 25 دقيقة ضعيفة أمام تنزانيا، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، ونجحنا في خلق العديد من الفرص بعد ذلك".

وأضاف "أثق في قدرات بلال الخنوس وحال خاض مواجهة الغد ننتظر منه تقديم أداء جيد مثلما فعل في الشوط الثاني".

وبسؤاله عن تفوق الكاميرون تاريخيا أمام المغرب قال: "أعلم ذلك جيدا لكن الماضي هو الماضي ونحن الآن المغرب الجديد، وفي آخر مباراة التقينا كانت في 2018 ونجحنا في تحقيق الفوز".

وواصل "لعبت ضد الكاميرون مرتين كلاعب، وأعلم أنهم فريق في أفضل استعداد بالوقت الحالي وسيقدمون كل شيء لأن في حالة خسارتهم لن يلعبون مباراة كبيرة قبل عام أو عامين تقريبا".

وكشف الركراكي "سنختار أفضل خط وسط ممكن أمام الكاميرون، ونحن نريد الفوز بأسلوب لعبنا بغض النظر عن طريقة الكاميرون، وأتوقع أن معركة وسط الملعب ستكون مهمة وقوية".

وأضاف "من يرتكب أخطاء أقل في مواجهة مثل هذه، هو من سيتوج ببطاقة التأهل، ولدي ثقة كاملة في اللاعبين".

وواصل "حسب الإحصائيات نحن أحد أفضل الفرق استغلالا للركلات الثابتة ونسعى لمواصلة الأمر".

وأردف "نحن نقبل الانتقاد والضغط ونتعامل مع ذلك لأن لدينا لاعبون يعلمون كيفية التعامل مع ذلك، ولا يمكننا فرض إجراء مقابلات صحفية على كل اللاعبين، بعضهم لا يريد التواصل بسبب خيبة أمل من التعليقات، فلا يمكن أن تقول عليهم سيئين ثم تطلب منهم الحديث".

واختتم الركراكي تصريحاته "مباراة الغد ستكون مختلفة عن السابق لأنها خروج للمغلوب، وأعلم منتخب الكاميرون جيدا وهم لن يسمحون بترك الكرة فترة طويلة".

وكان منتخب المغرب قد تخطى تنزانيا بهدف دون مقابل ضمن منافسات ثمن النهائي.

الفائز من لقاء المغرب والكاميرون سيلعب نصف النهائي ضد الفائز من لقاء الجزائر ونيجيريا الأربعاء المقبل.