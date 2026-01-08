خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي

محمود حمدي النادي : المصري المصري

توصل النادي المصري لاتفاق مع محمود حمدي حارس المرمى لتجديد تعاقده مع الفريق.

وينتهي تعاقد محمود حمدي مع المصري بنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن المصري قد أتم اتفاقه على تجديد تعاقد محمود حمدي حارس المرمى لمدة موسمين.

وجاء ذلك عقب جلسة جمعت محمود حمدي بمحمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة.

وتألق محمود حمدي مع المصري هذا الموسم إذ نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 4 مباريات خاضهم مع الفريق.

ولعب محمود حمدي 9 مباريات مع المصري في مختلف المسابقات هذا الموسم واستقبل 4 أهداف جميعهم في كأس الكونفدرالية.

ويحتل المصري صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من كأس عاصمة مصر برصيد 10 نقاط.

ويفصله نقطة واحدة لحسم بطاقة التأهل للدور التالي قبل جولتين من الختام.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية يوم السبت ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ويواجه المصري فريق الزمالك 3 مباريات خلال 16 يوما في مسابقتي عاصمة مصر والكونفدرالية.

إذ يلعب المصري أمام الزمالك يوم 15 يناير الجاري في ختام دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، بينما يلعب يومي 25 يناير و1 فبراير ضد الزمالك في الكونفدرالية.