فاروق جعفر: ابن باتريس لومومبا لعب في الزمالك 7 سنوات

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق عن مفاجأة بشأن نجل الزعيم الكونغولي الراحل باتريس لومومبا.

وأعاد المشجع الكونغولي ميشيل نكوكا مبولادينجا، للأذهان ذكرى الراحل لومومبا من خلال وضعية تشجيعه لمنتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا.

وقال نجم الزمالك السابق عبر إم بي سي مصر 2: "ابن باتريس لومومبا كان لاعبا في صفوف الزمالك موسم 1967-1968، واستمر معنا 7 سنوات، ثم عاد إلى الكونغو ليتم تعيينه وزيرا في بلاده".

واستقبل منتخب الجزائر في مقر إقامته، مشجع الكونغو الديمقراطية الذي يخلد ذكرى باتريس لومومبا الزعيم التاريخي للكونغو الديمقراطية.

وكانت الجزائر قد تأهلت لربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد في الوقت القاتل.

وظهر عمورة عقب المباراة وهو يقلد وقفة المشجع الذي يخلد ذكرى باتريس لوبومبا، رئيس الوزراء الأسبق للكونغو الديمقراطية، مما اعتبره البعض سخرية من المشجع الذي يحاول تخليد رمز وطني لمنتخب بلاده.

واستقبل منتخب الجزائر المشجع الكونغولي بعد دعوة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

ومنح منتخب الجزائر قميصه للمشجع الكونغولي وتكريمه.