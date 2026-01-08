ماركا: شكوك حول مشاركة روديجر في دربي السوبر

أفادت جريدة ماركا بأن هناك شكوك كبيرة حول إمكانية مشاركة أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد.

ويلعب ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني بالسعودية يوم الخميس.

وأوضح التقرير أن روديجر لم يتدرب مع الفريق في الحصة التدريبية الأخيرة قبل اللقاء.

تشابي ألونسو والجهاز الطبي سينتظران حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ قرار إشراكه في المباراة، وفقا للتقرير.

إلى ذلك، أوضحت شبكة ذا أثليتك أن نادي ريال مدريد لا يستبعد مشاركة نجمه كيليان مبابي في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد المقبل بالسعودية، في حالة عبور أتليتكو مدريد.

وتأكد غياب كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن نصف نهائي السوبر الإسباني أمام أتليتكو مدريد يوم الخميس، بعدما طارت البعثة للسعودية بدونه.

وأضاف التقرير أن مبابي يعمل حاليا على زيادة فرص جاهزيته للنهائي المحتمل مع أعضاء فريق العلاج الطبيعي في المدينة الرياضية لريال مدريد.

وتواجد النجم الفرنسي في المدينة الرياضية صباح الأربعاء من أجل التجهيز للنهائي المحتمل أو المباريات المقبلة.

وكشف تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء الدربي: "مبابي لن يلعب ضد أتليتكو مدردي، ولكن سيلعب النهائي".

وقرر ريال مدريد خضوع مبابي لعلاج تحفظي من أجل منحه فرصة للتعافي بشكل كامل.

ولم يحدد النادي الملكي موعد محدد لعودة هداف الفريق.

ويرغب ريال مدريد في أن يعود مبابي لكامل لياقته قبل المشاركة في المباريات.

قبل أيام، أعلن ريال مدريد تعرض لاعبه كيليان مبابي لإصابة في الركبة.

وخضع اللاعب لأشعة رنين مغناطيسي كشفت عن إصابته بالتواء في الركبة اليسرى.

وفقا لصحيفة ليكيب فإن الإصابة ستبعد مبابي عن الملاعب لمدة 3 أسابيع أو أكثر.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي الأربعاء، بينما

وأعلنت لجنة الحكام الإسبانية تعيين الحكم خوسي لويس مونويرا لإدارة مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد بين الفائزين بالمباراتين.

وكان مونويرا قد أدار نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكان برشلونة قد توج بلقب كأس السوبر الإسباني خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.

