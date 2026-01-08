أثليتك: سيمينيو يخضع للكشف الطبي مع مانشستر سيتي

الخميس، 08 يناير 2026 - 11:32

كتب : FilGoal

سيمينيو

وصل أنطوان سيمينيو مهاجم بورنموث إلى مدينة مانشستر صباح الخميس تمهيدا لإجراء الفحص الطبي مع مانشستر سيتي.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن الدولي الغاني سيوقع عقود انضمامه للنادي السماوي عقب تجاوز الكشف الطبي.

وأوضح التقرير أن الصفقة تبلغ قيمتها 62.5 مليون جنيه إسترليني + 1.5 مليون إضافات، مع حصول بورنموث على 10% من أرباح أي بيع مستقبلي.

وبذلك لن يدفع سيتي قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 65 مليون جنيه إسترليني.

المهاجم الغاني البالغ من العمر 26 عامًا سينضم إلى مانشستر سيتي بعقد لمدة 5 سنوات ونصف.

وكان ليفربول وتشيلسي يرغبان في ضم سيمينيو في يناير المقبل.

سيمينيو سجل 9 أهداف في 17 مباراة بالدوري هذا الموسم، كان أخرهم هدف الفوز أمام توتنام مساء الأربعاء.

ولعب سيمينيو 107 مباريات مع بورنموث منذ انضمامه إلى الفريق من بريستول في يناير 2023.

ونجح الدولي الغاني في تسجيل 31 هدفا وصناعة 13 آخرين.

وقدّم سيمينيو موسما قويا مع بورنموث هذا الموسم إذ سجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثة في 16 مباراة بالدوري.

وكان بورنموث يرغب في بيع سيمينيو مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

أنطوان سيمينيو مانشستر سيتي بورنموث
