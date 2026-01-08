سباحة - وزير الرياضة يعلن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن قرار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية.

وكان قد أعلن الاتحاد المصري للسباحة تجميد نشاطه احتراما لأسرة الراحل يوسف محمد والرأي العام المصري والقضاء.

وتوفى يوسف محمد بعد نقله إلى أحد المستشفيات عقب تعرضه لأزمة صحية خلال خوضه أحد منافسات السباحة.

وأمرت النيابة العامة المصرية في وقت سابق بتقديم ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وبصفته رئيس الاتحاد المصري للسباحة للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ، في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالآتي:

"أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية وذلك في ضوء انتهاء التنسيق الذي تم خلال الفترة الماضية بين الوزارة وبين الاتحاد الدولي لألعاب الماء.

"وتضمن تشكيل اللجنة كلا من خالد جميل رئيسا وصلاح مصطفى منسي نائبا وأسامة أحمد مختار سكرتيرا عاما وخالد عمر أمينا للصندوق وعضوية كلا من مريم محمد ومروان أحمد علي الغمراوي وهبة الله علاء.

وقد شهدت الفترة الماضية تنسيقا قانونيا وإداريا بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لألعاب الماء شمل كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية وذلك في ضوء حرص الوزارة على إنهاء كافة قراراتها وإجراءاتها الإدارية بما يحفظ كافة الحقوق المتعلقة بالواقعة التى تعرضت لها أسرة السباحة المصرية وفقدانها أحد أبطالها الواعدين الابن الشهيد يوسف محمد عبد الملك رحمه الله وطيب ثراه.

وتعمل الوزارة فى اضطلاعها بالاشراف على الاتحادات الرياضية نحو إحكام رقابتها فى إطار قانوني وإداري يضمن استقرارها كمؤسسات رياضية وعدم تعرضها لأي من أشكال الإيقاف الدولي مراعاة للوائح والمواثيق الدولية وعدم التأثير على أبطالنا الرياضيين ومشاركاتهم بمختلف المنافسات الرياضية القارية والدولية".