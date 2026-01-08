معلول: كهربا طلب الرحيل عن القادسية

كشف التونسي نبيل معلول مدرب القادسية عن رحيل محمود عبد المنعم "كهربا" عن صفوف الفريق الكويتي.

محمود كهربا النادي : القادسية القادسية

وانضم كهربا إلى القادسية بداية الموسم الحالي بعد تجربة قصيرة مع الاتحاد الليبي.

وقال نبيل معلول في تصريحات للصحفيين: "كهربا خارج صفوف الفريق بناء على رغبته. اللاعب طلب الرحيل ويريد التواجد في مصر لأمور خاصة به، لكني كنت راضيا عنه من الناحية الفنية".

وكانت صحيفة الجريدة الكويتية كشفت في وقت سابق عن قرار التونسي نبيل معلول المدير الفني للفريق، بإنهاء عقد كهربا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الصحيفة "مستوى اللاعب في تراجع ولم ينجح في التفاهم مع زملائه، رغم تمكنه من تسجيل هدفين في الجولتين الأولى والثانية".

وانضم كهربا إلى القادسية مع بداية الموسم بعد نهاية عقده مع الاتحاد الليبي.

اللاعب صاحب الـ31 عاما لعب خلال مسيرته لأندية إنبي والأهلي والزمالك في مصر، والاتحاد السعودي، وجراسهوبرز ولوزيرن السويسري، وديبورتيفو أفيس البرتغالي، وهاتاي سبور التركي، بالإضافة إلى الاتحاد الليبي، وأخيرا القادسية الكويتي.

كما شارك كهربا في 34 مباراة دولية مع المنتخب المصري سجل خلالهم 5 أهداف.