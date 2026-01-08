مواعيد مباريات الخميس 8 يناير 2025.. أرسنال ضد ليفربول ودربي مدريد

الخميس، 08 يناير 2026 - 10:33

كتب : FilGoal

ليفربول - أرسنال

يشهد اليوم الخميس الموافق 8 يناير 2025 عددا من المباريات المثيرة في مختلف المسابقات.

أخبار متعلقة:
سوبوسلاي يتحدث عن علاقته بـ صلاح وأزمته مع ليفربول رومانو: يوفنتوس يرغب في استعادة كييزا من ليفربول تشكيل ليفربول - سلوت يواجه فولام بدون مهاجم صريح.. وغياب إيكيتيكي إثارة من البداية حتى +97.. فولام يخطف نقطة من ليفربول

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفا على أرسنال ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

ويقام اللقاء على استاد الإمارات في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

السوبر الإسباني

يقام دربي مدريد ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.

ويلعب ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في تمام التاسعة مساء على استاد الإنماء.

وتذاع المباراة عبر قناة الثمانية السعودية.

السوبر الفرنسي

يلعب باريس سان جيرمان أمام مارسيليا في نهائي المسابقة.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء بدولة الكويت.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 1.

كأس مصر

يلعب حرس الحدود أمام سموحة ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.

وتقام المباراة في الثانية والنصف عصرا.

الدوري الإنجليزي أرسنال ليفربول ريال مدريد
نرشح لكم
ماركا: شكوك حول مشاركة روديجر في دربي السوبر مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة مؤتمر فالفيردي: يجب الاعتراف بأن برشلونة وريال مدريد أقوى منا بكثير برشلونة يكتسح بلباو بخماسية ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني انتهت في السوبر الإسباني - برشلونة (5)-(0) أتليتك بلباو مؤتمر سيميوني: لا أعتقد أن مواجهة ريال مدريد في السوبر تشبه مباراة الدوري مؤتمر ألونسو: مبابي سيخوض نهائي السوبر.. ونريد الوجه الآخر من فينيسيوس تشكيل السوبر الإسباني - يامال بديل وتوريس يقود هجوم برشلونة.. وويليامز على الدكة مع بلباو
أخر الأخبار
الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد الجولة الثالثة من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - مؤتمر إجمان: تعافيت من الإصابة.. ومواجهة الكاميرون صعبة على الطرفين 29 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مهاجم الكاميرون: لا نخشى جماهير المغرب.. عددهم ليس أكبر من مشجعي دورتموند 37 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: تفوق الكاميرون تاريخيا من الماضي.. ونقبل الانتقاد والضغط 44 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الكاميرون: ندرك صعوبة مواجهة المغرب ولكن ساعة | أمم إفريقيا
خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - الحكومة النيجيرية تحل أزمة تمرد اللاعبين قبل مواجهة الجزائر ساعة | أمم إفريقيا
تنس - بيان توضيحي من الاتحاد المصري بشأن مشاركة مثيرة للجدل للاعبة في بطولة دولية 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520833/مواعيد-مباريات-الخميس-8-يناير-2025-أرسنال-ضد-ليفربول-ودربي-مدريد