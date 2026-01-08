مواعيد مباريات الخميس 8 يناير 2025.. أرسنال ضد ليفربول ودربي مدريد

يشهد اليوم الخميس الموافق 8 يناير 2025 عددا من المباريات المثيرة في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفا على أرسنال ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

ويقام اللقاء على استاد الإمارات في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

السوبر الإسباني

يقام دربي مدريد ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.

ويلعب ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في تمام التاسعة مساء على استاد الإنماء.

وتذاع المباراة عبر قناة الثمانية السعودية.

السوبر الفرنسي

يلعب باريس سان جيرمان أمام مارسيليا في نهائي المسابقة.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء بدولة الكويت.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 1.

كأس مصر

يلعب حرس الحدود أمام سموحة ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.

وتقام المباراة في الثانية والنصف عصرا.