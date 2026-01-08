إنتر يعزز صدارته لـ الدوري الإيطالي بثنائية أمام بارما

حقق إنتر الفوز على بارما في ملعب إنيو تارديني بنتيجة 2-0 وعزز تصدره لترتيب الدوري الإيطالي.

اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة 19 أبعد إنتر بفارق 4 نقاط عن غريمه ميلان الذي يستعد للقاء جنوى الخميس.

وأنهى النيراتزوي الشوط الأول بهدف في الدقيقة 42 عن طريق فيديريكو ديماركو.

وفي الدقيقة 90+4 سجل أنجي بوني الهدف الثاني لكن ألغي بداعي وجود لمسة يد.

وسجل ماركوس تورام هدف إنتر الثاني في الدقيقة 90+8.

الفوز رفع رصيد إنتر لـ 42 نقطة بفارق 4 نقاط عن ميلان، وله مباراة مؤجلة.

فيما ظل بارما في المركز الـ 15 برصيد 18 نقطة.