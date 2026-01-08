تنس - ديلي ميل: لاعبة مصرية تثير الجدل في بطولة دولية بـ "أسوأ أداء على الإطلاق"

الخميس، 08 يناير 2026 - 00:49

كتب : محمد سمير

هاجر عبد القادر - تنس

شهدت بطولة نيروبي الدولية للتنس فئة W35 لقطة غير معتادة، بعدما خسرت اللاعبة المصرية هاجر عبد القادر بشكل قاس في الدور الأول، في مباراة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أخبار متعلقة:
تنس – السعودية تستضيف بطولة ماسترز 1000 نقطة بدءا من 2028 اللجنة الأولمبية توجه بمتابعة الجندي ولوكا لتحقيقات القيم في أزمة لاعبي تنس الطاولة بعد أزمته مع عصر.. اتحاد تنس الطاولة يرد على مذكرة لجنة القيم بشأن محمود أشرف تنس طاولة – الأولمبية المصرية تحيل عمر عصر ومحمود أشرف ومدرب المنتخب للتحقيق

وخسرت هاجر أمام الألمانية لورينا شيدل المصنفة 1026 عالميا بنتيجة 6-0 و6-0 خلال 37 دقيقة فقط، ضمن منافسات بطولة ينظمها الاتحاد الدولي للتنس، مكتفية بالفوز بثلاث نقاط فقط طوال اللقاء.

وجاءت نقاط اللاعبة المصرية الثلاث بسبب خطأ غير مباشر من المنافسة، وازدواج خطأ في الإرسال مرتين، فيما ارتكبت عبد القادر 20 خطأ مزدوجا في الإرسال، وبلغت نسبة إرسالها الأول 8.3 بالمئة فقط.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هذه المباراة الأولى لهاجر على مستوى البطولات الاحترافية، رغم أن صفحتها الرسمية تشير إلى ممارستها التنس منذ سن 14 عاما، وهو ما فتح باب التساؤلات حول كيفية مشاركتها في البطولة.

ووصف التقرير أداء هاجر عبد القادر بالأسوأ على الإطلاق في تاريخ منافسات التنس الدولية.

وأشار التقرير إلى حصول اللاعبة المصرية على بطاقة دعوة للمشاركة بعد انسحاب لاعبة كينية قبل انطلاق البطولة، ليتم منح المقعد الشاغر في وقت متأخر من قبل منظمي البطولة في كينيا.

وتقام بطولات W35 ضمن أدنى درجات المنافسات الاحترافية، لكنها تمنح نقاطا تصنيفية وجوائز مالية تصل إلى 25 ألف دولار للفائزة باللقب، بمشاركة لاعبات مصنفات بين أول 500 على مستوى العالم.

وتمنع لوائح النزاهة التابعة لوكالة نزاهة التنس الدولية بيع بطاقات الدعوة أو استغلالها بأي شكل، على أن يتم منحها فقط بقرار تنظيمي لدعم المواهب المحلية أو سد الفراغات الطارئة في جدول المنافسات.

ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من منظمي بطولة نيروبي بشأن مشاركة اللاعبة المصرية أو الجدل المثار حول مستواها في اللقاء أو من الاتحاد المصري للتنس.

تنس هاجر عبد القادر نيروبي
نرشح لكم
تنس - بيان توضيحي من الاتحاد المصري بشأن مشاركة مثيرة للجدل للاعبة في بطولة دولية سباحة - وزير الرياضة يعلن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية كرة يد - قبل انطلاق أمم إفريقيا.. موعد مباريات مصر في دورة إسبانيا الودية خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع إسماعيل مسعود لدعم فريق السلة كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف التشخيص النهائي لإصابة أحمد عزب كرة طائرة - الزمالك يعلن تعاقده مع ديميتري ياكوفليف من جديد كرة سلة – إلغاء مباراة بتروجت والزمالك لغياب سيارة الإسعاف.. واعتبار الأبيض فائزا كرة سلة - إصابة أحمد عزب لاعب الاتحاد السكندري بقطع في الرباط الصليبي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الكاميرون: ندرك صعوبة مواجهة المغرب ولكن 18 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي 54 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - الحكومة النيجيرية تحل أزمة تمرد اللاعبين قبل مواجهة الجزائر ساعة | أمم إفريقيا
تنس - بيان توضيحي من الاتحاد المصري بشأن مشاركة مثيرة للجدل للاعبة في بطولة دولية ساعة | رياضات أخرى
هاني سعيد يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع ثلاثي الزمالك ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الجزائري بوشامة يصل القاهرة لإتمام انتقاله للبنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
دوكو: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برايتون.. ولا ننظر للترتيب حاليا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
فاروق جعفر: ابن باتريس لومومبا لعب في الزمالك 7 سنوات 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520830/تنس-ديلي-ميل-لاعبة-مصرية-تثير-الجدل-في-بطولة-دولية-بـ-أسوأ-أداء-على-الإطلاق