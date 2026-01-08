تنس - ديلي ميل: لاعبة مصرية تثير الجدل في بطولة دولية بـ "أسوأ أداء على الإطلاق"

شهدت بطولة نيروبي الدولية للتنس فئة W35 لقطة غير معتادة، بعدما خسرت اللاعبة المصرية هاجر عبد القادر بشكل قاس في الدور الأول، في مباراة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخسرت هاجر أمام الألمانية لورينا شيدل المصنفة 1026 عالميا بنتيجة 6-0 و6-0 خلال 37 دقيقة فقط، ضمن منافسات بطولة ينظمها الاتحاد الدولي للتنس، مكتفية بالفوز بثلاث نقاط فقط طوال اللقاء.

وجاءت نقاط اللاعبة المصرية الثلاث بسبب خطأ غير مباشر من المنافسة، وازدواج خطأ في الإرسال مرتين، فيما ارتكبت عبد القادر 20 خطأ مزدوجا في الإرسال، وبلغت نسبة إرسالها الأول 8.3 بالمئة فقط.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هذه المباراة الأولى لهاجر على مستوى البطولات الاحترافية، رغم أن صفحتها الرسمية تشير إلى ممارستها التنس منذ سن 14 عاما، وهو ما فتح باب التساؤلات حول كيفية مشاركتها في البطولة.

ووصف التقرير أداء هاجر عبد القادر بالأسوأ على الإطلاق في تاريخ منافسات التنس الدولية.

Hajar Abdelkader entered a low level tennis tournament in Africa as a wild card She might be the single worst athlete we’ve ever seen pic.twitter.com/pHb6Tzz14m — Barstool Sports (@barstoolsports) January 7, 2026

وأشار التقرير إلى حصول اللاعبة المصرية على بطاقة دعوة للمشاركة بعد انسحاب لاعبة كينية قبل انطلاق البطولة، ليتم منح المقعد الشاغر في وقت متأخر من قبل منظمي البطولة في كينيا.

وتقام بطولات W35 ضمن أدنى درجات المنافسات الاحترافية، لكنها تمنح نقاطا تصنيفية وجوائز مالية تصل إلى 25 ألف دولار للفائزة باللقب، بمشاركة لاعبات مصنفات بين أول 500 على مستوى العالم.

وتمنع لوائح النزاهة التابعة لوكالة نزاهة التنس الدولية بيع بطاقات الدعوة أو استغلالها بأي شكل، على أن يتم منحها فقط بقرار تنظيمي لدعم المواهب المحلية أو سد الفراغات الطارئة في جدول المنافسات.

ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من منظمي بطولة نيروبي بشأن مشاركة اللاعبة المصرية أو الجدل المثار حول مستواها في اللقاء أو من الاتحاد المصري للتنس.