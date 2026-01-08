مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة

أعرب هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته بأداء لاعبيه أمام أتلتيك بلباو ضمن منافسات السوبر الإسباني.

واكتسح برشلونة منافسه أتليتك بلباو بخماسية نظيفة في نصف نهائي السوبر الإسباني التي أقيمت على ملعب الإنماء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال هانز فليك في المؤتمر الصحفي: "أحب اللعب الجماعي بشكل شخصي وخلقنا العديد من الفرص الكثيرة والأهداف كانت رائعة وهذا ما اتفقت عليه مع لاعبي الفريق".

وتابع "نحن نريد أن نلعب بهذه الطريقة، خطتنا كانت من أجل الهجوم المباشر وموازنة الدفاع".

وكشف فليك "لامين يامال لا يعاني من إصابات وغيابه عن التدريبات وانطلاقة المباراة بسبب الإرهاق".

وأضاف "لا أعلم هل سيرحل ليفاندوفسكي أم سيستمر، وهو معنا الآن ويتدرب ويسجل الأهداف".

واختتم تصريحاته "سعيدون بتواجد ليفاندوفسكي وحديثي لا يعني أنه سيترك النادي، وسيتم اتخاذ القرار مع نهاية الموسم".

وتأهل برشلونة للمباراة النهائية في انتظار الفائز من ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد المقررة مساء الخميس.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على ملعب الإنماء.

وتوج برشلونة باللقب بمشاركة 4 فرق مرتين عامي 2023، و2025،

إجمالا برشلونة هو أكثر الفرق تتويجا بلقب السوبر الإسباني 15 مرة، ويلاحقه ريال مدريد بـ 13 لقبا

سجل خماسية برشلونة فيران توريس في الدقيقة 22، وفيرمن لوبيز في الدقيقة 30، وروني بردغجي في الدقيقة 34، قبل أن يختتم رافينيا أهداف الفريق الكاتالوني في الشوط الأول في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، اكتفى برشلونة بإضافة هدف وحيد عن طريق رافينيا الذي سجل الهدف الثاني الشخصي له والخامس لبرشلونة في الدقيقة 52.

