مؤتمر فالفيردي: يجب الاعتراف بأن برشلونة وريال مدريد أقوى منا بكثير

اعترف إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق أتلتيك بلباو بقوة فريق برشلونة بعد خسارة نصف نهائي السوبر الإسباني.

واكتسح برشلونة منافسه أتليتك بلباو بخماسية نظيفة في نصف نهائي السوبر الإسباني التي أقيمت على ملعب الإنماء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو في المؤتمر الصحفي: "من المحزن الخسارة بهذه النتيجة الكبيرة أمام برشلونة، لكن مثل هذا الخصم أكبر منك، ولم يكن شعورنا جيدا".

وتابع "مثل هذه المباراة لابد أن تكون حاضرا نفسيا وتكتيكيا، برشلونة بكل تأكيد كان أقوى".

واختتم فالفيردي تصريحاته "يجب أن نعترف أن برشلونة وريال مدريد أقوى منا بكثير وهذا حال كرة القدم".

وتأهل برشلونة للمباراة النهائية في انتظار الفائز من ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد المقررة مساء الخميس.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على ملعب الإنماء.

وتوج برشلونة باللقب بمشاركة 4 فرق مرتين عامي 2023، و2025،

إجمالا برشلونة هو أكثر الفرق تتويجا بلقب السوبر الإسباني 15 مرة، ويلاحقه ريال مدريد بـ 13 لقبا

سجل خماسية برشلونة فيران توريس في الدقيقة 22، وفيرمن لوبيز في الدقيقة 30، وروني بردغجي في الدقيقة 34، قبل أن يختتم رافينيا أهداف الفريق الكاتالوني في الشوط الأول في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، اكتفى برشلونة بإضافة هدف وحيد عن طريق رافينيا الذي سجل الهدف الثاني الشخصي له والخامس لبرشلونة في الدقيقة 52.