أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية

استقبل منتخب الجزائر في مقر إقامته، مشجع الكونغو الديمقراطية الذي يخلد ذكرى باتريس لومومبا الزعيم التاريخي للكونغو الديمقراطية.

وكانت الجزائر قد تأهلت لربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بثلاثة أهداف دون رد.

وظهر عمورة عقب المباراة وهو يقلد وقفة المشجع الذي يخلد ذكرى باتريس لوبومبا، رئيس الوزراء الأسبق للكونغو الديمقراطية، مما اعتبره البعض سخرية من المشجع الذي يحاول تخليد رمز وطني لمنتخب بلاده.

وكشفت قناة النهار الجديد الجزائرية عن استقبال منتخب الجزائر للمشجع الكونغولي بعد دعوة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

ومنح منتخب الجزائر قميصه للمشجع الكونغولي وتكريمه.

وكتب عمورة عبر حسابه على إنستجرام اعتذارا للمشجع الكونغولي جاء كالآتي: "كانت المباراة أمام الكونغو مباراة كبيرة، شديدة الحدة، مليئة بالتوتر والعاطفة داخل أرضية الملعب.

أودّ أن أوضح أمرًا واحدًا: في ذلك الوقت لم أكن على علم بما كانت تمثّله الشخصية أو الرمز الموجود في المدرجات. لقد أردت فقط المزاح بروح رياضية وبنية طيبة، دون أي نية سيئة أو رغبة في استفزاز أي شخص.

أحترم الكونغو ومنتخبها. وبصراحة، أتمنى لهم كل التوفيق، وآمل أن يتأهلوا إلى كأس العالم.

وإذا كان تصرّفي قد أُسيء فهمه، فإنني أعبّر عن أسفي الصادق، لأن ذلك لم يكن أبدًا قصدي.

أبقى مركزًا على أرض الملعب، وعلى تمثيل بلدي بكل فخر."