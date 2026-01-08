أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية

الخميس، 08 يناير 2026 - 00:16

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر مع المشجع الكونغولي

استقبل منتخب الجزائر في مقر إقامته، مشجع الكونغو الديمقراطية الذي يخلد ذكرى باتريس لومومبا الزعيم التاريخي للكونغو الديمقراطية.

أخبار متعلقة:
تقرير: لاعبو نيجيريا يرفضون التدرب أو السفر لمواجهة الجزائر قبل صرف المكافآت أمم إفريقيا - بن ناصر: محبط لأنني لم أتمكن من مساعدة الجزائر حتى النهاية ولكن أمم إفريقيا - حجام: إصابتي كانت معقدة.. وجمهور الجزائر الأفضل في العالم مؤتمر ديسابر: محبطون من خسارة الجزائر.. وليس لدي ما ألوم عليه اللاعبين

وكانت الجزائر قد تأهلت لربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بثلاثة أهداف دون رد.

وظهر عمورة عقب المباراة وهو يقلد وقفة المشجع الذي يخلد ذكرى باتريس لوبومبا، رئيس الوزراء الأسبق للكونغو الديمقراطية، مما اعتبره البعض سخرية من المشجع الذي يحاول تخليد رمز وطني لمنتخب بلاده.

وكشفت قناة النهار الجديد الجزائرية عن استقبال منتخب الجزائر للمشجع الكونغولي بعد دعوة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

ومنح منتخب الجزائر قميصه للمشجع الكونغولي وتكريمه.

وكتب عمورة عبر حسابه على إنستجرام اعتذارا للمشجع الكونغولي جاء كالآتي: "كانت المباراة أمام الكونغو مباراة كبيرة، شديدة الحدة، مليئة بالتوتر والعاطفة داخل أرضية الملعب.

أودّ أن أوضح أمرًا واحدًا: في ذلك الوقت لم أكن على علم بما كانت تمثّله الشخصية أو الرمز الموجود في المدرجات. لقد أردت فقط المزاح بروح رياضية وبنية طيبة، دون أي نية سيئة أو رغبة في استفزاز أي شخص.

أحترم الكونغو ومنتخبها. وبصراحة، أتمنى لهم كل التوفيق، وآمل أن يتأهلوا إلى كأس العالم.

وإذا كان تصرّفي قد أُسيء فهمه، فإنني أعبّر عن أسفي الصادق، لأن ذلك لم يكن أبدًا قصدي.

أبقى مركزًا على أرض الملعب، وعلى تمثيل بلدي بكل فخر."

أمم إفريقيا الكونغو الديمقراطية الجزائر المشجع الكونغولي
نرشح لكم
الشربيني يكشف موقف تريزيجيه أمام كوت ديفوار.. وسبب تأخر سفر حمدي لـ ألمانيا خبر في الجول - لاشين وفيصل جاهزان لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم تدريب منتخب مصر - تأهيل تريزيجيه.. ومشاركة مهند لاشين استعدادا لـ كوت ديفوار تقرير: لاعبو نيجيريا يرفضون التدرب أو السفر لمواجهة الجزائر قبل صرف المكافآت أمم إفريقيا - كيسيه يبحث عن معادلة دروجبا أمام مصر أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري يقترب من المليون متفرج أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: لا نخاف من أي منتخب أمم إفريقيا - تقرير مغربي: أمين عمر حكما لمبارة المغرب والكاميرون
أخر الأخبار
إنتر يعزز صدارته لـ الدوري الإيطالي بثنائية أمام بارما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
شكشك: أتمنى الانضمام لـ الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
تنس - ديلي ميل: لاعبة مصرية تثير الجدل في بطولة دولية بـ "أسوأ أداء على الإطلاق" 2 ساعة | رياضات أخرى
مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة 3 ساعة | الدوري الإسباني
جوارديولا: انتقال سيمينيو؟ لا أدري.. والفوز بالدوري بات أكثر صعوبة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي.. ونيوكاسل يحقق فوزا ماراثونيا على ليدز 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فالفيردي: يجب الاعتراف بأن برشلونة وريال مدريد أقوى منا بكثير 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520823/أمم-إفريقيا-منتخب-الجزائر-يستضيف-ويكرم-مشجع-الكونغو-الديمقراطية