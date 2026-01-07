خبر في الجول - لاشين وفيصل جاهزان لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم

استعاد منتخب مصر لاعبيه المصابين قبل مواجهة كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الإيفواري التاسعة مساء السبت المقبل في ربع نهائي كأس الأمم، على ملعب أدرار في مدينة أجادير بالمغرب.

وتأهل المنتخب المصري إلى ربع النهائي بعد الفوز أمام بنين بثلاثية مقابل هدف وحيد بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

فيما تجاوز منتخب كوت ديفوار منافسه بوركينا فاسو بنتيجة 3-0.

وعلم FilGoal.com أن الثنائي مهند لاشين وأسامة فيصل باتا جاهزين لمواجهة كوت ديفوار بعد تعافيهما من الإصابة.

مهند لاشين أصيب بكدمة في الضلوع خلال مواجهة أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وغادر مهند لاشين المباراة في الشوط الثاني وشارك بدلا منه محمد شحاتة بعد تعرضه للإصابة.

وشارك مهند لاشين بشكل طبيعي في المران الجماعي مساء اليوم الأربعاء.

وتعرض أسامة فيصل لإصابة بكدمة في القدم خلال المران الرئيسي قبل مواجهة بنين بدور الـ 16 .

وتواجد فيصل على مقاعد البدلاء أمام بنين، ولكنه لم يكن جاهزا للمشاركة.

وبالتالي يغيب عن المنتخب المصري محمد حمدي ظهير أيسر المنتخب، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة بنين.

كما يغيب محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط المنتخب، بعد إصابته في الكاحل خلال مواجهة بنين.

وأدى محمود حسن تريزيجيه، تدريبات تأهيلية خلال مران الأربعاء استعدادا لمواجهة كوت ديفوار.