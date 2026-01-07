برشلونة يكتسح بلباو بخماسية ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني

اكتسح برشلونة منافسه أتليتك بلباو بخماسية نظيفة في نصف نهائي السوبر الإسباني التي أقيمت على ملعب الإنماء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتأهل برشلونة للمباراة النهائية في انتظار الفائز من ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد المقررة مساء الخميس.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على ملعب الإنماء.

وتوج برشلونة باللقب بمشاركة 4 فرق مرتين عامي 2023، و2025،

إجمالا برشلونة هو أكثر الفرق تتويجا بلقب السوبر الإسباني 15 مرة، ويلاحقه ريال مدريد بـ 13 لقبا

سجل خماسية برشلونة فيران توريس في الدقيقة 22، وفيرمن لوبيز في الدقيقة 30، وروني بردغجي في الدقيقة 34، قبل أن يختتم رافينيا أهداف الفريق الكاتالوني في الشوط الأول في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، اكتفى برشلونة بإضافة هدف وحيد عن طريق رافينيا الذي سجل الهدف الثاني الشخصي له والخامس لبرشلونة في الدقيقة 52.

التشكيل:

برشلونة

جوان جارسيا - جول كوندي - باو كوبارسي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي - بيدري - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - روني بردغجي - رافينيا - فيران توريس

أتليتك بلباو

أوناي سيمون - خيسوس أريسو - دانيل فيفيان - أيتور باريديس - أداما بويرو - أليخاندرو ريجو - ميكيل ياوريجيزار - ألكس بيرنجوير - أويهان سانست - روبرت نافارو - إيناكي ويليامز

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، وكاد أن يتقدم في الدقيقة الرابعة عن طريق رافينيا بعد انفراده بالحارس أوناي سيمون الذي خرج من مرماه لمقابلة الجناح البرازيلي الذي لعب كرة عرضية لم يتابعها أحدا لتنتهي الهجمة.

وتألق أوناي سيمون حارس بلباو مجددا في الدقيقة 21 بعدما تصدى لتسديدة من فيرمين لوبيز داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 22 أول أهداف برشلونة عن طريق فيران توريس بعد متابعة لتسديدة من فيرمين لوبيز ليسيطر عليها مهاجم برشلونة على حدود الـ6 ياردات ويسددها في الشباك.

توالت أهداف برشلونة، في الدقيقة 30 أضاف فيرمين لوبيز الهدف الثاني بتسديدة قوية بعد متابعة كرة عرضية أرضية من رافينيا

وأوضاف روني بردغجي الهدف الثالث في الدقيقة 33 بعد المرور بمهارة رائعة وخطأ قاتل من الحارس في التعامل مع الكرة.

ونجح رافينيا في إضافة الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 39 بتسديدة صاروخية في الزاوية الضيقة لمرمى بلباو.

من كل الزوايا 🎥 الهدف الرابع لبرشلونة عن طريق رافينيا في شباك أتليتك بلباو ⚽️🔥 #برشلونة_أتلتيك_بلباو | #كأس_السوبر_الإسباني pic.twitter.com/AxbiIuz2JN — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 7, 2026

وأنقذ القائم برشلونة من هدف تقليص الفارق لبلباو، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الفريق الكاتالوني برباعية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، نجح رافينيا في إضافة الهدف الخامس في الدقيقة 51 بعد متابعة تسديدة من فيرمين لوبيز تصدى لها أوناي سيمون، ليسددها في الشباك وسط ارتباك من الدفاع.

أجرى بعدها فليك تبديلا بدخول لامين يامال بدلا من بردغجي في الدقيقة 72.

وتألق جوان جارسيا في الدفاع عن شباكه نظيفة، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز برشلونة بخماسية أمام بلباو.