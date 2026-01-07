نابولي يتعثر بتعادل ضد فيرونا ويرفض الاقتراب من قمة الدوري الإيطالي

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 22:46

كتب : FilGoal

نابولي

تعثر نابولي بالتعادل على أرضه بنتيجة 2-2 في الجولة 19 من الدوري الإيطالي مع هيلاس فيرونا.

ويعد ذلك التعادل الثاني لنابولي هذا الموسم في الدوري بعدما تعادل من قبل ضد كومو سلبيا في الجولة 10.

وتقدم فيرونا بثنائية في الشوط الأول من توقيع مارتن فيرس وجيفت أوربان في الدقيقتين 16 و27.

أخبار متعلقة:
تقرير: نابولي يدرس رحيل دي بروين في يناير سباق الصدارة مستمر.. نابولي يهزم لاتسيو بثنائية في مباراة شهدت ثلاث حالات طرد سباليتي: لا يوجد حائط صد متحرك في نابولي عكس يوفنتوس كونتي: نابولي غير جاهز ليكون قوة مهمينة على إيطاليا

وعاد نابولي في الشوط الثاني، فقلص سكوت ماكتوميناي الفارق في الدقيقة 54.

وسجل راسموس هويلوند هدفا في الدقيقة 72 لكن ألغى بداعي وجود لمسة يد.

وتعادل جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 82 لنابولي.

الفوز أوقف رصيد نابولي حامل اللقب عند 38 نقطة من 18 مباراة.

فيما حقق فيرونا نقطته رقم 13 وظل في المركز الـ 18 بجدول الترتيب.

وفي نفس الجولة تعادل فاز أتالانتا على بولونيا وارتقى للمركز السابع برصيد 28 نقطة.

وظل بولونيا دون فوز للمباراة السادسة على التوالي وتراجع للمركز الثامن بـ 26 نقطة.

نابولي هيلاس فيرونا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
إنتر يعزز صدارته لـ الدوري الإيطالي بثنائية أمام بارما مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي.. ونيوكاسل يحقق فوزا ماراثونيا على ليدز مؤتمر فالفيردي: يجب الاعتراف بأن برشلونة وريال مدريد أقوى منا بكثير الثالث على التوالي.. مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط بتعادل جديد أمام برايتون الدوري الإنجليزي - تشيلسي يخسر مجددا أمام أنظار روسنيور.. وبورنموث يعود لتحقيق الانتصارات تخطى دروجبا والهدف الـ 35 ألف.. أرقام قياسية مختلفة لـ هالاند بعد تسجيله أمام برايتون انتهت الدوري الإنجليزي - بيرنلي (2)-(2) مانشستر يونايتد.. تعادل
أخر الأخبار
إنتر يعزز صدارته لـ الدوري الإيطالي بثنائية أمام بارما 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
شكشك: أتمنى الانضمام لـ الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
تنس - ديلي ميل: لاعبة مصرية تثير الجدل في بطولة دولية بـ "أسوأ أداء على الإطلاق" 43 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة 49 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا: انتقال سيمينيو؟ لا أدري.. والفوز بالدوري بات أكثر صعوبة 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي.. ونيوكاسل يحقق فوزا ماراثونيا على ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فالفيردي: يجب الاعتراف بأن برشلونة وريال مدريد أقوى منا بكثير ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520817/نابولي-يتعثر-بتعادل-ضد-فيرونا-ويرفض-الاقتراب-من-قمة-الدوري-الإيطالي