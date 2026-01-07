نابولي يتعثر بتعادل ضد فيرونا ويرفض الاقتراب من قمة الدوري الإيطالي

تعثر نابولي بالتعادل على أرضه بنتيجة 2-2 في الجولة 19 من الدوري الإيطالي مع هيلاس فيرونا.

ويعد ذلك التعادل الثاني لنابولي هذا الموسم في الدوري بعدما تعادل من قبل ضد كومو سلبيا في الجولة 10.

وتقدم فيرونا بثنائية في الشوط الأول من توقيع مارتن فيرس وجيفت أوربان في الدقيقتين 16 و27.

وعاد نابولي في الشوط الثاني، فقلص سكوت ماكتوميناي الفارق في الدقيقة 54.

وسجل راسموس هويلوند هدفا في الدقيقة 72 لكن ألغى بداعي وجود لمسة يد.

وتعادل جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 82 لنابولي.

الفوز أوقف رصيد نابولي حامل اللقب عند 38 نقطة من 18 مباراة.

فيما حقق فيرونا نقطته رقم 13 وظل في المركز الـ 18 بجدول الترتيب.

وفي نفس الجولة تعادل فاز أتالانتا على بولونيا وارتقى للمركز السابع برصيد 28 نقطة.

وظل بولونيا دون فوز للمباراة السادسة على التوالي وتراجع للمركز الثامن بـ 26 نقطة.