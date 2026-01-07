تدريب منتخب مصر - تأهيل تريزيجيه.. ومشاركة مهند لاشين استعدادا لـ كوت ديفوار

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 22:34

كتب : FilGoal

تدريب منتخب مصر

واصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في تمام التاسعة مساء السبت المقبل، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية على ملعب أدرار في مدينة أجادير بالمغرب.

وأدى محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط المنتخب، تدريبات تأهيلية بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل.

وأصيب تريزيجيه خلال مواجهة بنين في دور الـ 16.

وتجاوز المنتخب المصري ثمن النهائي بالفوز أمام بنين بنتيجة 3-1 بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

كما شارك مهند لاشين في التدريبات الجماعية بعد تعرضه لإصابة بكدمة في الضلوع خلال مباراة أنجولا.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزين أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا، ليضمن صدارة المجموعة.

قبل أن يدفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بمجموعة من البدلاء أمام أنجولا في الجولة الثالثة.

وينطلق الدور ربع النهائي يوم الجمعة بمواجهتي السنغال أمام مالي، والمغرب أمام الكاميرون.

فيما يلعب المنتخب الجزائري أمام النيجيري السادسة مساء يوم السبت.

وفي حالة تجاوز المنتخب المصري منتخب الأفيال سيتأهل لمواجهة الفائز من مباراة السنغال أمام مالي.

كأس الأمم الإفريقية مصر كوت ديفوار تريزيجيه
