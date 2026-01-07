مركز التحكيم الرياضي يصدر قراراته بشأن السوبر السعودي

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 22:02

كتب : FilGoal

سافيتش - الهلال السعودي

أصدر مركز التحكيم الرياضي قراراته بشأن النسخة الماضية من السوبر السعودي.

أخبار متعلقة:
وغاب الهلال عن النسخة الأخيرة من السوبر السعودي والتي أقيمت في هونج كونج بسبب الراحة.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن قرارات مركز التحكيم الرياضي بشأن السوبر السعودي.

وجاءت قرارات مركز التحكيم الرياضي بشأن السوبر السعودي كالآتي:

1- إلغاء قرار لجنة الاستئناف

2- ثبوت مخالفة نادي الهلال وتغريمه 500 ألف ريال

3- حرمان الهلال من المشاركة في النسخة المقبلة

واعتذر الهلال عن عدم المشاركة بسبب ضغط الموسم وحصول اللاعبين على راحة عقب كأس العالم للأندية.

وشارك أهلي جدة، رابع الدوري الموسم الماضي، في كأس السوبر عوضًا عن الهلال، وصيف الدوري، الذي اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة.

وتوج أهلي جدة باللقب بالفوز على النصر، السبت، في هونج كونج.

الدوري السعودي السوبر السعودي الهلال
