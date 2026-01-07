انتهت في السوبر الإسباني - برشلونة (5)-(0) أتليتك بلباو

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 20:45

كتب : FilGoal

برشلونة - فيرمين لوبيز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة أمام أتليتك بلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني المقام في السعودية.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

تشكيل السوبر الإسباني - يامال بديل وتوريس يقود هجوم برشلونة.. وويليامز على الدكة مع بلباو مؤتمر سيميوني: لا أعتقد أن مواجهة ريال مدريد في السوبر تشبه مباراة الدوري مؤتمر ألونسو: مبابي سيخوض نهائي السوبر.. ونريد الوجه الآخر من فينيسيوس

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، أمام الفائز من ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد في نصف النهائي الآخر المقرر التاسعة مساء الخميس.

---------------

نهاية المباراة بفوز برشلونة 5-0 والتأهل للمباراة النهائية للسوبر الإسباني.

ق 83: جوان جارسيا يتألق ويتصدى لتسديدة لاعب بلباو.

ق 72: دخول لامين يامال بدلا من بردغجي.

ق 51: جووووول رافينيا يسجل الهدف الخامس في شباك بلباو بعد متابعة تسديدة من فيرمين لوبيز تصدى لها أوناي سيمون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 4-0

ق 39: جووووول رافينيا يضيف الهدف الرابع لبرشلونة بتسديدة صاروخية في الزاوية الضيقة لمرمى بلباو.

ق 33: جووووول روني بردغجي يسجل الهدف الثالث لبرشلونة بعد المرور بمهارة رائعة وخطأ قاتل من الحارس في التعامل مع الكرة.

ق 30: جووووول فيرمين لوبيز يسجل هدف صاروخي في شباك بلباو بعد متابعة كرة عرضية أرضية من رافينيا

ق 22: جووووول فيران توريس يسجل الهدف الأول لبرشلونة بعد متابعة لتسديدة من فيرمين لوبيز ليسيطر عليها مهاجم برشلونة على حدود الـ6 ياردات ويسددها في الشباك.

ق 21: تمريرة رائعة من فيران توريس إلى فيرمين لوبيز داخل منطقة الجزاء، ليسدد ولكن أوناي سيمون حارس بلباو يتألق.

ق 4: فرصة أولى من رافينيا بعد انفراده بالحارس أوناي سيمون الذي خرج من مرماه لمقابلة الجناح البرازيلي الذي لعب كرة عرضية لم يتابعها أحدا لتنتهي الهجمة.

بداية المباراة

برشلونة أتليتك بلباو السوبر الإسباني
