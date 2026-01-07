مؤتمر سيميوني: لا أعتقد أن مواجهة ريال مدريد في السوبر تشبه مباراة الدوري

يرى دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد، أن مواجهة فريقه أمام ريال مدريد، في السوبر الإسباني ستكون مختلفة عن مواجهة الدوري.

ويلتقي أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد في نصف نهائي السوبر التاسعة مساء يوم الخميس، على ملعب الإنماء في مدينة جدة بالسعودية.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كل مباراة تختلف عن الأخرى، ولا أعتقد أن مواجهة ريال مدريد في نصف النهائي ستكون مشابهة لما قدمناه أمامهم في الدوري."

واكتسح أتليتكو مدريد منافسه ريال مدريد بخماسية مقابل هدفين في الدوري الإسباني.

وعن هجوم فريقه، قال سيميوني "ألكسندر سورلوث في حالة بدنية ممتازة وثابتة، إنه يمنحنا خيارات مختلفة عن مهاجمينا الآخرين".

وأكمل "نحن بحاجة إلى سورلوث لما يتمتع به من حماس وطموح، قوته البدنية تسمح لنا بالهجوم بطرق مختلفة."

وتابع: :جوليان ألفاريز أثبت بمفرده ما يستطيع تقديمه في الملعب، وأتمنى أن يقدم أداءً رائعا".

وسجل سورلوث هدفا، وجوليان ألفاريز هدفين في خماسية الفريق ضد ريال مدريد في الدوري.

وأتم سيميوني حديثه عن استضافة السعودية للسوبر الإسباني "هناك أشخاص مؤهلون لاتخاذ القرارات، كل مرة جئنا فيها إلى اللعب هنا، استقبلونا بشكل رائع، وعندما تجري كأس العالم هنا نأمل أن يتم ذلك بأفضل شكل ممكن."

ويلتقي الفائز من ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد، أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين برشلونة وأتليتك بلباو المقرر مساء اليوم الأربعاء.

وخسر ريال مدريد نهائي السوبر الإسباني الموسم الماضي أمام برشلونة بعد الخسارة في المباراة النهائية بنتيجة 5-2.

وغاب أتليتكو مدريد عن السوبر الإسباني النسخة الأخيرة والتي شهدت تواجد ريال مايوركا بدلا منه.