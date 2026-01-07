مؤتمر ألونسو: مبابي سيخوض نهائي السوبر.. ونريد الوجه الآخر من فينيسيوس

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، غياب كيليان مبابي عن مواجهة أتليتكو مدريد.

ويلتقي ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد في تمام التاسعة مساء الخميس في نصف نهائي السوبر الإسباني، على ملعب الإنماء في مدينة جدة بالسعودية.

وكشف ألونسو خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مبابي لن يلعب غدًا، ولكن سيلعب النهائي."

وأضاف المدير الفني لريال مدريد "نريد أن نلعب مباراة قوية، تنقصنا أشياء كثيرة ويجب تجاوز أخطاء الأسبوع الماضي وغدًا سوف يكتب ريال مدريد قصة جديدة."

وأكمل "نحن الآن في وضع أفضل وسنحارب من أجل تحقيق البطولات."

وتابع "نعمل كل يوم و نجتهد ونريد أن نساعد فينيسيوس دوما، فخورون جدًا بمستوانا وما يقدمه جميع اللاعبين، وسنقدم كل ما نملك لكافة العناصر".

وأضاف "نريد من فينيسيوس غدا أن يُظهر الوجه الآخر والجميل لديه، أتمنى أن يتستمتع أكثر باللعب".

وأتم ألونسو "هذه المرة السوبر مختلف تماما، ولو سألت جميع المدربين سيتفقون معي."

وخسر ريال مدريد نهائي السوبر الإسباني الموسم الماضي أمام برشلونة بعد الخسارة في المباراة النهائية بنتيجة 5-2.

ويلتقي الفائز من ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد، أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين برشلونة وأتليتك بلباو المقرر مساء اليوم الأربعاء.