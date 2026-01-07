مؤتمر ألونسو: مبابي سيخوض نهائي السوبر.. ونريد الوجه الآخر من فينيسيوس

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 20:27

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو - ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، غياب كيليان مبابي عن مواجهة أتليتكو مدريد.

ويلتقي ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد في تمام التاسعة مساء الخميس في نصف نهائي السوبر الإسباني، على ملعب الإنماء في مدينة جدة بالسعودية.

أخبار متعلقة:
فليك يحسم قراره بشأن بعض المراكز أمام بلباو في السوبر الإسباني تشكيل السوبر الإسباني - يامال بديل وتوريس يقود هجوم برشلونة.. وويليامز على الدكة مع بلباو مؤتمر بيلينجهام: أستطيع تسجيل 50 هدفا كل عام ولكن ليست مهمتي

وكشف ألونسو خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مبابي لن يلعب غدًا، ولكن سيلعب النهائي."

وأضاف المدير الفني لريال مدريد "نريد أن نلعب مباراة قوية، تنقصنا أشياء كثيرة ويجب تجاوز أخطاء الأسبوع الماضي وغدًا سوف يكتب ريال مدريد قصة جديدة."

وأكمل "نحن الآن في وضع أفضل وسنحارب من أجل تحقيق البطولات."

وتابع "نعمل كل يوم و نجتهد ونريد أن نساعد فينيسيوس دوما، فخورون جدًا بمستوانا وما يقدمه جميع اللاعبين، وسنقدم كل ما نملك لكافة العناصر".

وأضاف "نريد من فينيسيوس غدا أن يُظهر الوجه الآخر والجميل لديه، أتمنى أن يتستمتع أكثر باللعب".

وأتم ألونسو "هذه المرة السوبر مختلف تماما، ولو سألت جميع المدربين سيتفقون معي."

وخسر ريال مدريد نهائي السوبر الإسباني الموسم الماضي أمام برشلونة بعد الخسارة في المباراة النهائية بنتيجة 5-2.

ويلتقي الفائز من ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد، أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين برشلونة وأتليتك بلباو المقرر مساء اليوم الأربعاء.

السوبر الإسباني مبابي ريال مدريد
نرشح لكم
مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة مؤتمر فالفيردي: يجب الاعتراف بأن برشلونة وريال مدريد أقوى منا بكثير برشلونة يكتسح بلباو بخماسية ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني انتهت في السوبر الإسباني - برشلونة (5)-(0) أتليتك بلباو مؤتمر سيميوني: لا أعتقد أن مواجهة ريال مدريد في السوبر تشبه مباراة الدوري تشكيل السوبر الإسباني - يامال بديل وتوريس يقود هجوم برشلونة.. وويليامز على الدكة مع بلباو مؤتمر بيلينجهام: أستطيع تسجيل 50 هدفا كل عام ولكن ليست مهمتي فليك يحسم قراره بشأن بعض المراكز أمام بلباو في السوبر الإسباني
أخر الأخبار
إنتر يعزز صدارته لـ الدوري الإيطالي بثنائية أمام بارما ساعة | الكرة الأوروبية
شكشك: أتمنى الانضمام لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
تنس - ديلي ميل: لاعبة مصرية تثير الجدل في بطولة دولية بـ "أسوأ أداء على الإطلاق" ساعة | رياضات أخرى
مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة ساعة | الدوري الإسباني
جوارديولا: انتقال سيمينيو؟ لا أدري.. والفوز بالدوري بات أكثر صعوبة ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي.. ونيوكاسل يحقق فوزا ماراثونيا على ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فالفيردي: يجب الاعتراف بأن برشلونة وريال مدريد أقوى منا بكثير ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520807/مؤتمر-ألونسو-مبابي-سيخوض-نهائي-السوبر-ونريد-الوجه-الآخر-من-فينيسيوس