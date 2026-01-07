تشكيل السوبر الإسباني - يامال بديل وتوريس يقود هجوم برشلونة.. وويليامز على الدكة مع بلباو

قرر هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، الإبقاء على لامين يامال، وروبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء أمام أتليتك بلباو.

ويلتقي برشلونة أمام أتليتك بلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني على ملعب الإنماء في مدينة جدة بالسعودية.

ويبدأ برشلونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي

الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج

الهجوم: روني بردغجي - رافينيا - فيران توريس

وعلى مقاعد البدلاء: فويتشيك تشيزني - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - ماركوس راشفورد - مارك كاسادو - جيرارد مارتن - داني أولمو - مارك برنال - درو فرنانديز - كوشين - تومي

أما إرنستو فالفيردي المدير الفني لأتليتك بلباو، فقرر الإبقاء على نيكو ويليامز بديلا، فيما يحرس المرمى أوناي سيمون.

وجاء تشكيل بلباو كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: خيسوس أريسو - دانيل فيفيان - أيتور باريديس - أداما بويرو

الوسط: أليخاندرو ريجو - ميكيل ياوريجيزار

وسط الهجوم: ألكس بيرنجوير - أويهان سانست - روبرت نافارو

الهجوم: إيناكي ويليامز

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، أمام الفائز من ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد في نصف النهائي الآخر المقرر التاسعة مساء الخميس.