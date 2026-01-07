تشكيل السوبر الإسباني - يامال بديل وتوريس يقود هجوم برشلونة.. وويليامز على الدكة مع بلباو

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 20:17

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة - فرانكفورت

قرر هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، الإبقاء على لامين يامال، وروبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء أمام أتليتك بلباو.

أخبار متعلقة:
مؤتمر بيلينجهام: أستطيع تسجيل 50 هدفا كل عام ولكن ليست مهمتي أثليتك: ريال مدريد يجهز مبابي لنهائي السوبر المحتمل فليك يحسم قراره بشأن بعض المراكز أمام بلباو في السوبر الإسباني

ويلتقي برشلونة أمام أتليتك بلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني على ملعب الإنماء في مدينة جدة بالسعودية.

ويبدأ برشلونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي

الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج

الهجوم: روني بردغجي - رافينيا - فيران توريس

وعلى مقاعد البدلاء: فويتشيك تشيزني - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - ماركوس راشفورد - مارك كاسادو - جيرارد مارتن - داني أولمو - مارك برنال - درو فرنانديز - كوشين - تومي

أما إرنستو فالفيردي المدير الفني لأتليتك بلباو، فقرر الإبقاء على نيكو ويليامز بديلا، فيما يحرس المرمى أوناي سيمون.

وجاء تشكيل بلباو كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: خيسوس أريسو - دانيل فيفيان - أيتور باريديس - أداما بويرو

الوسط: أليخاندرو ريجو - ميكيل ياوريجيزار

وسط الهجوم: ألكس بيرنجوير - أويهان سانست - روبرت نافارو

الهجوم: إيناكي ويليامز

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، أمام الفائز من ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد في نصف النهائي الآخر المقرر التاسعة مساء الخميس.

السوبر الإسباني برشلونة بلباو
نرشح لكم
مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة مؤتمر فالفيردي: يجب الاعتراف بأن برشلونة وريال مدريد أقوى منا بكثير برشلونة يكتسح بلباو بخماسية ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني انتهت في السوبر الإسباني - برشلونة (5)-(0) أتليتك بلباو مؤتمر سيميوني: لا أعتقد أن مواجهة ريال مدريد في السوبر تشبه مباراة الدوري مؤتمر ألونسو: مبابي سيخوض نهائي السوبر.. ونريد الوجه الآخر من فينيسيوس مؤتمر بيلينجهام: أستطيع تسجيل 50 هدفا كل عام ولكن ليست مهمتي فليك يحسم قراره بشأن بعض المراكز أمام بلباو في السوبر الإسباني
أخر الأخبار
إنتر يعزز صدارته لـ الدوري الإيطالي بثنائية أمام بارما ساعة | الكرة الأوروبية
شكشك: أتمنى الانضمام لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
تنس - ديلي ميل: لاعبة مصرية تثير الجدل في بطولة دولية بـ "أسوأ أداء على الإطلاق" ساعة | رياضات أخرى
مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة ساعة | الدوري الإسباني
جوارديولا: انتقال سيمينيو؟ لا أدري.. والفوز بالدوري بات أكثر صعوبة ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي.. ونيوكاسل يحقق فوزا ماراثونيا على ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فالفيردي: يجب الاعتراف بأن برشلونة وريال مدريد أقوى منا بكثير ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520806/تشكيل-السوبر-الإسباني-يامال-بديل-وتوريس-يقود-هجوم-برشلونة-وويليامز-على-الدكة-مع-بلباو