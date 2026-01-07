جيسوس: ضم صفقات للنصر في يناير؟ الأمور ليست سهلة

كشف جورج جيسوس المدير الفني لـ النصر السعودي موقف الفريق من سوق الانتقالات الشتوية.

ويستعد النصر للقاء القادسية في الجولة 14 من الدوري السعودي.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي: "الواقع مختلف عما نطلبه، في سوق الانتقالات الشتوية كل مدرب يتمنى دعم فريقه، وأتمنى ذلك، لكن الأمور ليست سهلة".

وأضاف "في حال لم نتمكن من جلب لاعبين خلال يناير، سنواصل العمل بالأسماء الحالية وسننافس على اللقب".

وأكمل "الأهم في شهر يناير أننا لا نعاني من إصابات، باستثناء سيماكان الذي سيعود قريبا هذا أمر مهم، خصوصا أن العديد من الأندية تتعرض للإصابات في هذا التوقيت".

وأردف عن الخسارة من أهلي جدة قائلا: "أهلي جدة كان أفضل بدنيا من النصر، ولذلك تفوّق علينا بثلاثية، الفوز كان بدنيا أكثر من كونه أي جانب آخر".

وأتم "الهلال كان خلفنا وجاهزا، ومع خسارة النصر تمكن من اعتلاء الصدارة حاليا، أثق أن المنافسة ستستمر حتى نهاية الموسم، والنصر هذا الموسم مختلف، وسنحاول استعادة الصدارة".

وتعثر النصر في آخر جولتين بالتعادل ثم الخسارة ما أفقده صدارة الدوري التي استمرت في أول 10 جولات.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 32 نقطة ويليه النصر برصيد 31 نقطة.

ويحتل القادسية المركز الخامس برصيد 24 نقطة.