مؤتمر بيلينجهام: أستطيع تسجيل 50 هدفا كل عام ولكن ليست مهمتي

كشف جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد، عن بدايته مع كرة القدم في مركز رأس الحربة.

وأوضح بيلينجهام في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أتليتكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني: "أستطيع تسجيل 40 أو 50 هدفًا كل عام من خلال اللعب في مركز المهاجم".

وأكمل "الموسم الماضي تم تبديل مركزي وسجلت 15هدفًا، ومهمتي الجديدة ربط جميع الخطوط وليس تسجيل الأهداف".

ويلتقي ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد في تمام التاسعة مساء الخميس في نصف نهائي السوبر الإسباني، على ملعب الإنماء في مدينة جدة بالسعودية.

وأثنى نجم الوسط الإنجليزي على استضافة السعودية للحدث: "السعودية مهيأة من كل النواحي لاستضافة البطولات الكبرى، تملك كل الخصائص والمرافق اللازمة للبطولات الكبرى".

وردا على ما تردد عن طلبه من تشابي ألونسو المدير الفني للفريق بالتعاقد مع لاعب من الدوري الإنجليزي، قال "غير حقيقي، لا يوجد لاعب في ريال مدريد يمتلك الجرأة لفرض رأيه على المدرب أو الإدارة، حدودنا تنتهي عند المستطيل الأخضر فقط".

وتابع "بعض المشكلات التي تُطرح ليست حقيقية، فهناك العديد من الدراما والإضافات التي تصنع فكرة خاطئة عند الجمهور".

وأتم حديثه عن زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور "لاعب رائع ومن أهم عناصر الفريق، وينبغي أن نساعده ليظهر بشكل أفضل، إنه بشر في نهاية المطاف".

وخسر ريال مدريد نهائي السوبر الإسباني الموسم الماضي أمام برشلونة بعد الخسارة في المباراة النهائية بنتيجة 5-2.