ميسي: لا أرى نفسي مدربا ولكن

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 19:43

كتب : FilGoal

ميسي - بيكام - إنتر ميامي

كشف ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي كيف يخطط لمرحلة ما بعد الاعتزال.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

وجدد ميسي عقده مع إنتر ميامي مؤخرا حتى 2028.

وقال ليونيل ميسي عبر Luzu TV: "لا أرى نفسي مدربا، أحب فكرة التدريب، لكنني أفضل امتلاك نادٍ".

وتابع "أريد امتلاك نادٍ خاص بي، والبدء من الصفر، والوصول إلى القمة".

وأتم "منح الأطفال فرصة التطور وتحقيق إنجازات مهمة، لو كان عليّ الاختيار، لكان هذا الخيار هو الأنسب لي".

ويمتلك ميسي بالفعل حصة ملكية أقلية مستقبلية في نادي إنتر ميامي، ما يعني أنه سيؤثر على كلٍ من الإدارة الرياضية والمصالح التجارية للنادي لسنوات قادمة.

كما يمتلك نادي ديبورتيفو إل إس أم الأوروجوياني بالشراكة مع لويس سواريز، حيث ينافس النادي في الدرجة الرابعة المحلية.

فاز ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي عن موسم 2025 بعد التتويج بلقب الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخ النادي.

وأصبح ميسي أول لاعب يفوز بالجائزة لموسمين متتاليتين.

وسجل ميسي 29 هدفا وصنع 19 في مرحلة الدوري من المسابقة خلال 28 مباراة.

ليونيل ميسي إنتر ميامي الدوري الأمريكي
