كرة نسائية – بمشاركة مصر.. كاف يعلن موعد قرعة أمم إفريقيا للسيدات 2026

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد إقامة قرعة أمم إفريقيا للسيدات 2026.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا 2026 في الفترة من 17 مارس وحتى 3 أبريل.

ولأول مرة يشارك 16 منتخبا في البطولة ويتواجد منتخب مصر للسيدات ضمن المنتخبات المتأهلة للبطولة.

المنتخبات الـ16 المتأهلة هي: منتخب المغرب، (البلد المضيف)، منتخب الجزائر، منتخب بوركينا فاسو، منتخب الكاميرون، منتخب كاب فيردي، منتخب كوت ديفوار، منتخب مصر، منتخب غانا، منتخب كينيا، منتخب مالاوي، منتخب مالي، منتخب نيجيريا، منتخب السنغال، منتخب جنوب إفريقيا، منتخب تنزانيا ومنتخب زامبيا.

وستبدأ القرعة يوم الخميس 15 يناير 2026 في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويشارك منتخب مصر بناء على دعوة قدمت لـ 4 منتخبات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 12 لـ 16.

وانضمت منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار ومالي أيضا للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وتشارك سيدات مصر في البطولة للمرة الثالثة بعد 1998 و2016 وفي كلاهما ودعن من مرحلة المجموعات.

ويعد منتخب نيجيريا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 ألقاب ويليه غينيا الاستوائية 2 وجنوب إفريقيا 1.

ويستضيف المغرب النهائيات للنسخة الثالثة على التوالي بعد 2022 و2024.

وخسرت سيدات المغرب النهائي مرتين ضد جنوب إفريقيا ونيجيريا على الترتيب.