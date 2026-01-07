كرة نسائية – بمشاركة مصر.. كاف يعلن موعد قرعة أمم إفريقيا للسيدات 2026

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 19:30

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد إقامة قرعة أمم إفريقيا للسيدات 2026.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا 2026 في الفترة من 17 مارس وحتى 3 أبريل.

ولأول مرة يشارك 16 منتخبا في البطولة ويتواجد منتخب مصر للسيدات ضمن المنتخبات المتأهلة للبطولة.

أخبار متعلقة:
كرة نسائية – إصابة ميرسي أوبرا لاعبة الأهلي بقطع في الرباط الصليبي كرة نسائية – حبيبة عصام وصبري على رأس قائمة منتخب الشباب لبطولة شمال إفريقيا كرة نسائية - الجيش الملكي بطلا لدوري أبطال إفريقيا.. ومسار رابعا كرة نسائية - مسار يخسر أمام أسيك في دوري أبطال إفريقيا للسيدات

المنتخبات الـ16 المتأهلة هي: منتخب المغرب، (البلد المضيف)، منتخب الجزائر، منتخب بوركينا فاسو، منتخب الكاميرون، منتخب كاب فيردي، منتخب كوت ديفوار، منتخب مصر، منتخب غانا، منتخب كينيا، منتخب مالاوي، منتخب مالي، منتخب نيجيريا، منتخب السنغال، منتخب جنوب إفريقيا، منتخب تنزانيا ومنتخب زامبيا.

وستبدأ القرعة يوم الخميس 15 يناير 2026 في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويشارك منتخب مصر بناء على دعوة قدمت لـ 4 منتخبات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 12 لـ 16.

وانضمت منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار ومالي أيضا للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وتشارك سيدات مصر في البطولة للمرة الثالثة بعد 1998 و2016 وفي كلاهما ودعن من مرحلة المجموعات.

ويعد منتخب نيجيريا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 ألقاب ويليه غينيا الاستوائية 2 وجنوب إفريقيا 1.

ويستضيف المغرب النهائيات للنسخة الثالثة على التوالي بعد 2022 و2024.

وخسرت سيدات المغرب النهائي مرتين ضد جنوب إفريقيا ونيجيريا على الترتيب.

سيدات مصر منتخب مصر سيدات أمم إفريقيا سيدات
نرشح لكم
تنس - الاتحاد الكيني يوضح كيفية مشاركة هاجر عبد القادر في بطولة نيروبي تنس - بيان توضيحي من الاتحاد المصري بشأن مشاركة مثيرة للجدل للاعبة في بطولة دولية تنس - ديلي ميل: لاعبة مصرية تثير الجدل في بطولة دولية بـ "أسوأ أداء على الإطلاق" كرة طائرة – بعد حسم اللقب.. سيدات الأهلي يفزن على الزمالك في نهائي دوري المرتبط كرة طائرة – قبل مواجهة كبار الزمالك.. الأهلي بطلا للنسخة الأولى من دوري المرتبط للسيدات كرة طائرة - سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك بلقب دوري المرتبط للسيدات كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي وسبورتنج في الجولة الثالثة من دوري السيدات كرة نسائية – إصابة ميرسي أوبرا لاعبة الأهلي بقطع في الرباط الصليبي
أخر الأخبار
سيميوني: ماذا حدث مع فينيسيوس؟ ذاكرتي تفقد بعض الأحداث لم أقل شيئا 8 ساعة | الدوري الإسباني
كأس عاصمة مصر - السيد منير حكم مباراة فاركو ضد الأهلي 8 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - نديدي يتعهد بدفع المكافآت المتأخرة لزملائه من جيبه الشخصي قبل لقاء الجزائر 8 ساعة | أمم إفريقيا
أحمد سليمان: فوجئت بتعيين معتمد جمال مدربا لـ الزمالك.. وسأتحدث في الوقت المناسب 9 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - للمباراة الثانية على التوالي مع مالي.. كاف يعلن حكام مباراتي الجمعة في ربع النهائي 9 ساعة | أمم إفريقيا
كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا 9 ساعة | كرة يد
مؤتمر ألونسو: موقف مبابي من الكلاسيكو.. وما حدث من سيميوني غير مقبول 9 ساعة | الدوري الإسباني
ميلان يفرط في نقطتين أمام جنوى 9 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520802/كرة-نسائية-بمشاركة-مصر-كاف-يعلن-موعد-قرعة-أمم-إفريقيا-للسيدات-2026