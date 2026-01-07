كرة يد - قبل انطلاق أمم إفريقيا.. موعد مباريات مصر في دورة إسبانيا الودية

يواصل منتخب مصر استعداداته لمنافسات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في رواندا يناير الجاري.

ويخوض منتخب مصر لرجال كرة اليد بطولة إسبانيا الودية قبل السفر إلى رواندا.

وجاءت مواعيد مباريات مصر في دورة إسبانيا كالآتي:

الخميس 8 يناير - مصر × البرتغال - 6:15 مساء

السبت 10 يناير - مصر × إيران - 6:15 مساء

الأحد 11 يناير - المباراة الترتيبية

وتذاع مباريات البطولة عبر قناة أون سبورت.

وتستضيف رواندا منافسات أمم إفريقيا لرجال كرة اليد خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير الجاري.

ويشارك 16 منتخبا في أمم إفريقيا مقسمين على 4 مجموعات ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات أنجولا والجابون وأوغندا.

وحصد منتخب مصر لقب أمم إفريقيا في آخر ثلاث نسخ أقيمت أعوام 2020 و2022 و2024.

وبات المنتخب المصري ثاني أكثر منتخب تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق لقب وحيد عن تونس.