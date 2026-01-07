تقرير: لاعبو نيجيريا يرفضون التدرب أو السفر لمواجهة الجزائر قبل صرف المكافآت

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 19:24

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين - نيجيريا

تتوالى الأزمات داخل معسكر منتخب نيجيريا رغم البداية المثالية في أمم إفريقيا المقامة بالمغرب.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - حاج موسى: سنواصل القتال ونقدم كل ما لدينا ضد نيجيريا أمم إفريقيا - زين الدين بلعيد: مواجهة نيجيريا؟ لا نركز كثيرا على المنافس عمورة: الفوز على الكونغو لم يكن سهلا.. ونريد تكراره أمام نيجيريا تقرير: أوسيمين هدد منتخب نيجيريا بالعودة إلى تركيا.. وتدخل مسؤولي الاتحاد

وحقق منتخب نيجيريا الفوز على حساب موزمبيق في ثمن النهائي بأربعة أهداف دون مقابل ليصعد لمواجهة الجزائر يوم الجمعة.

ويهدد لاعبو منتخب نيجيريا بمقاطعة التدريبات بسبب عدم صرف مكافآت الفوز في أول أربع مباريات بالبطولة.

وكشف أويشينا أوكيليجي صحفي بي بي سي إفريقيا عبر حسابه الشخصي على إكس: "لاعبو منتخب نيجيريا ينتظرون صرف مكافآت الفوز بـ 4 مباريات في أمم إفريقيا".

وتابع "ويرفض اللاعبون التدرب أو السفر إلى مراكش يوم الخميس حال لم يتم حل المشكلة".

وتعود آخر مواجهة بين الجزائر ونيجيريا إلى نصف نهائي أمم إفريقيا 2019 في مصر، والتي حقق خلالها الخضر الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وجاء هدف الفوز للجزائر عن طريق رياض محرز من ضربة حرة في الدقيقة 90+5.

وحقق بعدها منتخب الجزائر اللقب للمرة الثانية بعد نسخة 1990.

وكان قد هدد فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا بالانسحاب من معسكر النسور الخضر والعودة إلى تركيا.

ويأتي ذلك على خلفية غضبه الشديد خلال مباراة منتخب بلاده أمام موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2025.

وتدخل مسؤولو الاتحاد النيجيري لكرة القدم لاحتواء الموقف وتهدئة اللاعب، بعد محاولته مغادرة المعسكر خلال البطولة القارية.

أمم إفريقيا منتخب نيجيريا الجزائر أوسيمين
نرشح لكم
أمم إفريقيا - كيسيه يبحث عن معادلة دروجبا أمام مصر أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري يقترب من المليون متفرج أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: لا نخاف من أي منتخب أمم إفريقيا - تقرير مغربي: أمين عمر حكما لمبارة المغرب والكاميرون أمم إفريقيا - وزير رياضة جنوب إفريقيا يعتذر عن تصريحات هوجو بروس أمم إفريقيا - حاج موسى: سنواصل القتال ونقدم كل ما لدينا ضد نيجيريا أمم إفريقيا - "لم أكن أعلم الرمز الذي تمثله الشخصية".. عمورة يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية أمم إفريقيا – منتخب المغرب يحاول تجهيز أمرابط لمواجهة الكاميرون
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر سيتي - أليني أساسي لأول مرة.. ودوكو يقود الهجوم أمام برايتون 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر السوبر الإسباني - برشلونة (0)-(0) أتليتك بلباو.. فرصة أولى 24 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل تشيلسي - 6 تغييرات أمام فولام بقيادة كالوم ماكفارلين 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر سيميوني: لا أعتقد أن مواجهة ريال مدريد في السوبر تشبه مباراة الدوري 33 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر ألونسو: مبابي سيخوض نهائي السوبر.. ونريد الوجه الآخر من فينيسيوس 42 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل السوبر الإسباني - يامال بديل وتوريس يقود هجوم برشلونة.. وويليامز على الدكة مع بلباو 51 دقيقة | الدوري الإسباني
جيسوس: ضم صفقات للنصر في يناير؟ الأمور ليست سهلة ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر بيلينجهام: أستطيع تسجيل 50 هدفا كل عام ولكن ليست مهمتي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 3 مات واقفا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي
/articles/520800/تقرير-لاعبو-نيجيريا-يرفضون-التدرب-أو-السفر-لمواجهة-الجزائر-قبل-صرف-المكافآت