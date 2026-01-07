تقرير: لاعبو نيجيريا يرفضون التدرب أو السفر لمواجهة الجزائر قبل صرف المكافآت

تتوالى الأزمات داخل معسكر منتخب نيجيريا رغم البداية المثالية في أمم إفريقيا المقامة بالمغرب.

وحقق منتخب نيجيريا الفوز على حساب موزمبيق في ثمن النهائي بأربعة أهداف دون مقابل ليصعد لمواجهة الجزائر يوم الجمعة.

ويهدد لاعبو منتخب نيجيريا بمقاطعة التدريبات بسبب عدم صرف مكافآت الفوز في أول أربع مباريات بالبطولة.

وكشف أويشينا أوكيليجي صحفي بي بي سي إفريقيا عبر حسابه الشخصي على إكس: "لاعبو منتخب نيجيريا ينتظرون صرف مكافآت الفوز بـ 4 مباريات في أمم إفريقيا".

وتابع "ويرفض اللاعبون التدرب أو السفر إلى مراكش يوم الخميس حال لم يتم حل المشكلة".

وتعود آخر مواجهة بين الجزائر ونيجيريا إلى نصف نهائي أمم إفريقيا 2019 في مصر، والتي حقق خلالها الخضر الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وجاء هدف الفوز للجزائر عن طريق رياض محرز من ضربة حرة في الدقيقة 90+5.

وحقق بعدها منتخب الجزائر اللقب للمرة الثانية بعد نسخة 1990.

وكان قد هدد فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا بالانسحاب من معسكر النسور الخضر والعودة إلى تركيا.

ويأتي ذلك على خلفية غضبه الشديد خلال مباراة منتخب بلاده أمام موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2025.

وتدخل مسؤولو الاتحاد النيجيري لكرة القدم لاحتواء الموقف وتهدئة اللاعب، بعد محاولته مغادرة المعسكر خلال البطولة القارية.