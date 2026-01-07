بمشاركة حامد حمدان.. بيراميدز ينتصر على جولف يونايتد وديا بثلاثية

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 18:30

كتب : FilGoal

حامد حمدان - بيراميدز

حقق بيراميدز الفوز وديا بنتيجة 3-0 على جولف يونايتد الإماراتي في إطار معسكر الفريق في أبو ظبي بالإمارات.

حامد حمدان

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وشارك حامد حمدان أساسيا مع الفريق لأول مرة بعد انضمامه.

وانتهى الشوط الأول بهدف دون رد من توقيع يوسف إبراهيم "أوباما" في الدقيقة 39.

أخبار متعلقة:
مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع بنتايك كأس عاصمة مصر – بيراميدز يحقق فوزه الأول على حساب مودرن سبورت قائمة بيراميدز - حامد حمدان على رأس 23 لاعبا في معسكر أبو ظبي حامد حمدان ينتظم في تدريبات بيراميدز لأول مرة قبل السفر إلى الإمارات

وفي الشوط الثاني أضاف أحمد عاطف "قطة" الهدف الثاني في الدقيقة 54.

ثم أكمل دودو الجباس الثلاثية بهدف في الدقيقة 58.

ويخوض بيراميدز معسكر إعداد خارجي في أبو ظبي خلال الفترة من 5 وحتى 14 يناير الجاري، تحضيرا لاستئناف منافسات المرحلة المقبلة بعد نهاية التوقف الدولي.

ويغيب عن البعثة كل من أحمد الشناوي ومحمد حمدي ومهند لاشين للتواجد مع منتخب مصر وبلاتي توريه وفيستون ماييلي للتواجد مع بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا.

يذكر أن بيراميدز يخوض منافسات كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مواليد 2005 وحقق الفريق الفوز في آخر مباراة له على مودرن سبورت بهدف دون رد.

حامد حمدان بيراميدز ودي
نرشح لكم
خبر في الجول - رابطة الأندية في انتظار قرار اتحاد الكرة بشأن موقف إبراهيم صلاح خبر في الجول - تعديل مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر بسبب مواجهة كوت ديفوار مصدر من الزمالك لـ في الجول: معتمد جمال الاختيار الأنسب.. ونثق في نجاحه معتمد جمال يقود الزمالك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي كأس عاصمة مصر - تعادل الاتحاد السكندري وزد في صراع خطف وصافة المجموعة في الجول يكشف سبب تواجد أيمن حفني في مقر الزمالك مصدر من إنبي لـ في الجول: وكلاء عرضوا علينا انتقال صبيحة للمصري وسيراميكا سيراميكا كليوباترا يعلن تلقي لاعبه الشاب دعوة لقضاء معايشة في رايو فايكانو
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر سيتي - أليني أساسي لأول مرة.. ودوكو يقود الهجوم أمام برايتون 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر السوبر الإسباني - برشلونة (0)-(0) أتليتك بلباو.. فرصة أولى 24 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل تشيلسي - 6 تغييرات أمام فولام بقيادة كالوم ماكفارلين 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر سيميوني: لا أعتقد أن مواجهة ريال مدريد في السوبر تشبه مباراة الدوري 33 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر ألونسو: مبابي سيخوض نهائي السوبر.. ونريد الوجه الآخر من فينيسيوس 42 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل السوبر الإسباني - يامال بديل وتوريس يقود هجوم برشلونة.. وويليامز على الدكة مع بلباو 51 دقيقة | الدوري الإسباني
جيسوس: ضم صفقات للنصر في يناير؟ الأمور ليست سهلة ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر بيلينجهام: أستطيع تسجيل 50 هدفا كل عام ولكن ليست مهمتي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 3 مات واقفا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي
/articles/520799/بمشاركة-حامد-حمدان-بيراميدز-ينتصر-على-جولف-يونايتد-وديا-بثلاثية