بمشاركة حامد حمدان.. بيراميدز ينتصر على جولف يونايتد وديا بثلاثية

حقق بيراميدز الفوز وديا بنتيجة 3-0 على جولف يونايتد الإماراتي في إطار معسكر الفريق في أبو ظبي بالإمارات.

حامد حمدان النادي : بيراميدز بيراميدز

وشارك حامد حمدان أساسيا مع الفريق لأول مرة بعد انضمامه.

وانتهى الشوط الأول بهدف دون رد من توقيع يوسف إبراهيم "أوباما" في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني أضاف أحمد عاطف "قطة" الهدف الثاني في الدقيقة 54.

ثم أكمل دودو الجباس الثلاثية بهدف في الدقيقة 58.

ويخوض بيراميدز معسكر إعداد خارجي في أبو ظبي خلال الفترة من 5 وحتى 14 يناير الجاري، تحضيرا لاستئناف منافسات المرحلة المقبلة بعد نهاية التوقف الدولي.

ويغيب عن البعثة كل من أحمد الشناوي ومحمد حمدي ومهند لاشين للتواجد مع منتخب مصر وبلاتي توريه وفيستون ماييلي للتواجد مع بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا.

يذكر أن بيراميدز يخوض منافسات كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مواليد 2005 وحقق الفريق الفوز في آخر مباراة له على مودرن سبورت بهدف دون رد.