توتوسبورت: 3 بدائل أمام إنتر لتعويض دومفريس بعد اقتراب كانسيلو من برشلونة

لا يزال يبحث نادي إنتر عن تدعيم الجبهة اليمنى خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب دينزل دومفريس حتى مارس 2026.

ويأتي ذلك بعد أنباء اقتراب جواو كانسيلو من الانتقال إلى برشلونة على سبيل الإعارة.

وبحسب صحيفة توتوسبورت، فإن الظهير البرازيلي دودو لاعب فيورنتينا يعد أحد الخيارات المطروحة أمام إنتر.

وذلك رغم عدم بدء مفاوضات رسمية حتى الآن، في ظل اهتمام نابولي باللاعب أيضا.

كما أشار تقرير لصحيفة توتوسبورت إلى أن ناهويل مولينا ظهير أتلتيكو مدريد ضمن الأسماء المرشحة، إلى جانب إمكانية إعادة ماتيا زانوتي لاعب لوجانو.

ويمتلك إنتر بندا يتيح له الاستفادة من عائد إعادة بيع زانوتي، ما قد يجعل عودته أقل تكلفة مقارنة بضم دودو أو مولينا.

وكان إنتر قد فتح باب المفاوضات مع الهلال من أجل التعاقد مع كانسيلو، إلا أن اللاعب البرتغالي فضل العودة إلى برشلونة.

وخضع دومفريس لجراحة في الكاحل بأحد مستشفيات لندن، فيما لم يتم تحديد مدة غيابه بدقة لكن التقارير الأولية تشير لغيابه حتى منتصف مارس.

وقال دومفريس في تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو "كان شهرًا صعبًا مليئًا بالمشاعر، لكن الجراحة تمت بنجاح والأسوأ أصبح خلفي الآن. أنا مركز على التعافي وسأفعل كل ما بوسعي للعودة إلى الملعب في أسرع وقت ممكن".

ويحتل إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي عقب مرور 17 جولة برصيد 39 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ميلان.